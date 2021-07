Ce sont les renforts qui rejoignent EXATLON 5 USA.

in

La cinquième saison de l’émission de téléréalité sportive de Telemundo, Exatlon États-Unis, a un facteur invariable depuis son début en début d’année, c’est absolument imprévisible !C’est que parmi tant de blessures, d’expulsions, de sanctions, de nouveaux circuits et de renforts qui arriver un peu plus d’un mois après sa fin, nul doute que cette édition sera inoubliable, car elle nous a tous tenus en haleine même des jours après avoir rencontré le vainqueur de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète ».

De nouveaux renforts arrivent

C’est quelque chose qui a attiré l’attention des fans d’Exatlon États-Unis, même depuis l’arrivée du tour précédent mené par Andoni García et Wilmarie Negrón, qui sont toujours très bien positionnés, ils amènent des renforts au mauvais moment ! C’est ce que beaucoup disent, affirmant que ce serait injuste pour les participants qui se battent depuis le début pour la gloire dans les sables féroces de la République dominicaine.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a eu récemment deux filles qui ont rejoint, une pour les concurrents et une autre pour les célèbres, ce sont respectivement Génesis Romero et Diana Juarez, qui font déjà des points et contribuent à leurs équipes, face aux combats individuels .

Maintenant, dimanche prochain du combat pour la permanence, ce sera un combat très spécial où deux messieurs rejoindront la compétition, ce sont Luis Carpizo et Dennis Hernández. Ces deux athlètes se présentent aux équipes et commenceront par s’affronter. Les deux équipes étudieront et observeront les courses des renforts depuis les bancs. Ensuite, ils joueront entre les deux équipes. L’équipe qui gagne aura le droit de choisir qui elle veut pour son équipe, l’autre ira directement à l’autre équipe.

Comme on ne saura pas s’ils seront en Rouges ou en Bleus tant qu’ils ne seront pas choisis par les équipes, les renforts seront vêtus de vêtements noirs. (La même dynamique qui a été faite avec les femmes dimanche dernier).

Ne manquez pas cette conversation que le présentateur de la compétition, Frederik Oldenburg, a eu avec les deux athlètes :

Rencontrez les nouveaux gentlemen qui rejoignent Exatlon France

Dennis Hernandez

Dennis est un joueur de rugby à Columbia University, où il étudie l’économie avec une concentration en études latino-américaines, et a servi dans l’armée américaine pendant trois ans et demi. Dennis est également un modèle de fitness et de style de vie à temps partiel.

Né au Honduras, sa famille a déménagé à Chelsea, dans le Massachusetts, quand il avait 10 ans. Il a grandi dans une ville pleine de violence mais le sport l’a tenu à l’écart des rues. Dennis a joué au basket-ball, au football, au volley-ball et fait maintenant partie de l’équipe de rugby de son collège.

Dennis vient d’une famille nombreuse – il a quatre sœurs et deux frères. Ses parents et la plupart de sa famille vivent dans le Massachusetts et sont de grands fans d’Exatlón États-Unis.

Luis Carpizo

Luis Carpizo est un modèle de fitness mexicain qui a pratiqué le football américain en tant que joueur offensif, en plus d’être entraîneur personnel. Luis est un athlète très actif et aime pratiquer différents types de sports.

Pour Luis, participer à Exatlón États-Unis est un défi personnel et il pense que cette expérience sera très bénéfique pour sa carrière professionnelle en tant qu’entraîneur personnel.

Luis a deux frères et c’est sa famille qui l’a motivé à participer à Exatlón États-Unis.

Bienvenue aux guerriers !

