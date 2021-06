Ce sont les renforts qui rejoindront EXATLON USA

Telemundo Dave Sappelt avec sa médaille de sauf-conduit.

Quelque chose que la cinquième saison d’Exatlon États-Unis nous a laissé, au cours de son long, dense et émouvant voyage, c’est qu’il ne faut jamais rien supposer car au moment où on croit que tout est en ordre, les athlètes sont expulsés de la compétition, les plus s’ajoutent-ils à la liste, et dans ce cas de nouveaux renforts arrivent à la compétition. Oui, comme vous le lisez, de nouveaux renforts rejoindront Exatlon États-Unis, six mois après son démarrage.

La nouvelle a été révélée par différents portails pour les fans, qui fournissent toujours des informations précises et véridiques sur tout ce qui se passe en République dominicaine. La scène témoin de la soi-disant « concurrence la plus féroce de la planète ». Au départ, on savait que quatre renforts arriveraient, deux par équipe, un homme et une femme pour chacun. Mais alors, ces mêmes portails ont rapporté que d’abord les femmes atteindront les arènes de la compétition, puis ce seront les hommes qui rejoindront.

Ils seront les renforts qui s’ajouteront à la compétition

On a beaucoup parlé des femmes qui rejoindront Exatlon États-Unis, on a parlé de femmes d’autres saisons et il y a même eu une rumeur selon laquelle Alondra “Nona” González, participant emblématique de la Team Famosos lors de la quatrième saison et qu’il a atteint la dernière circuit avec le champion Nate Burkhalter, il reviendrait à Exatlon mais tout indique que ce n’est probablement pas le cas.

Dans la vidéo, gracieuseté du portail Madison Entertainment, ils assurent que les femmes qui rejoignent la compétition ne sont pas des noms que nous connaissons déjà. Au contraire, ce sont de nouvelles femmes qui rejoindront la compétition pour donner toute leur force et marquer des points à leur équipe dans une étape vraiment cruciale, où il n’y a plus aucune marge d’erreur. Ils sont très proches du début des compétitions individuelles ! Leurs noms sont : Genesis Romero pour les prétendants et Diana Juarez pour les célèbres. Mais nous devons encore attendre de recevoir la confirmation officielle de ceux qui rejoindront la compétition.

Jouer

VidéoVidéo liée à exatlon 5 usa: ce seront les renforts qui s’ajouteront à la compétition2021-06-25T20: 53: 08-04: 00

Comme à l’accoutumée, les supporters d’Exaatlon États-Unis n’ont pas tardé à exprimer leurs opinions concernant l’arrivée éventuelle de renforts : « Je ne suis pas d’accord pour dire que davantage de renforts pour l’une des équipes est injuste ; parce que ceux qui sont très fatigués et les nouveaux viennent frais avec toute la force et beaucoup de choses. Cela leur donne automatiquement un avantage. »

Cet adepte, en revanche, apporte un point très important, qui est l’inégalité entre hommes et femmes : « Les Célèbres manquent un homme pas une femme, ils ne sont que 3 rouges contre 4 bleus et si ça va être un bon renfort Oui ça va être une autre Dania, ils feraient mieux de les laisser comme ils sont.”

À ce stade de la compétition, chaque athlète définit les stratégies qui lui permettront de passer aux étapes individuelles. Nous avons vu un très fort Dave Sappelt marquer des points non-stop et battre le plus fort des concurrents, et certaines femmes fortes continuent de faire de même pour élever la caste de leurs équipes. La vérité de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis est que tout peut arriver.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires