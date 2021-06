Ce sont les routes où vous allez le plus vite, selon la DGT | Moteur

Après une campagne de surveillance et de contrôle de la vitesse sur les routes espagnoles, la DGT montre quelles routes sont les plus fréquentées.

Entre les derniers jours 10 et 16 mai, la DGT a effectué une campagne de contrôle de vitesse et de surveillance sur les routes espagnoles. Comme lors des précédentes occasions, ce sont les routes conventionnelles qui ont enregistré le plus grand nombre d’excès de vitesse.

La campagne a établi 2 121 points de contrôle de vitesse et au total plus d’un demi-million de véhicules ont été contrôlés, 530 595 pour être exact. Sur l’ensemble d’entre eux, 27 687 conducteurs roulaient à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée et 42 % des contrevenants (11 650) ont été arrêtés à ce moment-là et la plainte a été notifiée à ce moment-là.

Au routes conventionnelles, 5,8% des véhicules ont été signalés pour excès de vitesse, un pourcentage plus élevé que les 4,7% de ceux contrôlés sur les routes à grande capacité (autoroutes et autoroutes).

Plaintes pour avoir dépassé la limite de 80 km/h

La Sens général de circulation souligne qu’en raison du pourcentage élevé d’accidents qui ont lieu sur les routes conventionnelles (une voie par direction), les contrôles ont été renforcés avec des radars statiques et dynamiques.

A cela s’ajoute le fait que 63,4% des infractions ont été détectées sur ce type de route, et le fait que sur celles-ci, lorsque les contrôles ont été effectués avec le radar sur le véhicule et en roulant, la vitesse moyenne des personnes dénoncées était de 119 km/h, soit 29 km/h au-dessus de la limite générique des routes conventionnelles.

Parmi tous les conducteurs dénoncés, huit ont commis un délit contre la sécurité routière pour avoir dépassé la vitesse autorisée sur la route de plus de 80 km/h.

Les résultats arrivent quelques jours seulement après la DGT a mis en place les nouvelles limitations de vitesse en ville, qui réduisent la limite dans les rues à une seule voie dans chaque sens à 30 km/h.

Cet article a été publié sur Top Gear par Mario Herráez.