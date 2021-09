Ce sont les séries et films les plus populaires

in

Netflix : ce sont les séries et les films les plus populaires

Aujourd’hui, nous vous ferons savoir ce que séries et films le plus populaire de tous les temps, selon la plate-forme Netflix, vous feriez donc mieux de jeter un coup d’œil car vous n’en avez probablement pas encore vu.

Récemment, la plate-forme Netflix a publié sa liste mise à jour de séries et de films plus à succès sur la plateforme, en plus de révéler que ‘Squid Game’ est en passe de devenir le leader.

Netflix a révélé lors de la Code Conference 2021 quelles sont ses séries et films les plus regardés à ce jour.

C’est quelque chose que la plateforme de contenu en streaming fait connaître de temps en temps, cependant, toujours avec le même degré de détail.

A cette occasion, c’est Ted Sarandos, co-PDG et responsable des contenus de la firme, qui a proposé ce regard sur les contenus qui fonctionnent le mieux pour la plateforme de divertissement.

Cependant, cette fois, il l’a fait de deux manières différentes : l’une, à travers le nombre de comptes du service qui ont vu au moins 2 minutes du titre en question au cours des 28 premiers jours après sa première.

Et l’autre, indiquant le nombre total d’heures pendant lesquelles l’émission en question a été jouée au cours de la même période.

1

TOP 10 des séries et films Netflix par nombre de comptes

Bridgerton, saison 1 : 82 millions. Lupin, partie 1: 76 millions. The Witcher, saison 1 : 76 millions. Sexe/Vie, saison 1 : 67 millions. Stranger Things 3 : 67 millions. La maison du papier, partie 4: 65 millions. Tiger King, saison 1 : 64 millions. Gambit de la Reine : 62 millions. Sweet Tooth, saison 1 : 60 millions. Emily à Paris, saison 1 : 58 millions. 2

TOP 10 des séries et films Netflix par nombre d’heures

Bridgerton, saison 1 : 625 millions. La maison du papier, partie 4: 619 millions. Stranger Things 3 : 582 millions. The Witcher, saison 1 : 541 millions. 13 Reasons Why, saison 2 : 496 millions. 13 Reasons Why, saison 1 : 476 millions. Toi, saison 2 : 457 millions. Stranger Things 2 : 427 millions. La maison du papier, partie 3 : 426 millions. Ginny & Georgia, saison 1 : 381 millions.