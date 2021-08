Ce sont les sites les plus polluants

in

Ce qui au premier abord peut sembler une activité totalement inoffensive pour l’environnement, se révèle comme quelque chose qui va avoir un impact. Naviguer Internet n’est pas totalement propre, mais selon les pages que nous traversons, l’empreinte écologique que nous laisserons sera plus ou moins grande.

Une étude réalisée par WebSiteToolTester a révélé quelles sont les les sites les plus polluants qui sont visités de notre pays. Il nous sera peut-être difficile de comprendre comment une activité aussi simple que la voile peut générer autant de CO2 dans l’environnement. C’est très simple, ces pages sont hébergées sur des serveurs qui nécessitent une grande consommation d’électricité.

Les sites Web les plus polluants au monde sont ceux-ci

Le site YouTube est celui qui génère le plus d’émissions de CO2 dans l’environnement, environ 702 000 millions de grammes de dioxyde de carbone par an. Cela est dû à la grande quantité de contenu multimédia qu’il stocke, il contient des millions de vidéos et des milliers de spectacles en direct sont présentés chaque jour. Les exigences de leurs serveurs les font fonctionner à pleine puissance.

YouTube diffuse le triple de celui de Google, qui se classe deuxième sur la liste avec 267 000 millions de grammes de dioxyde de carbone. Il a aussi son explication, Google est le moteur de recherche préféré de la plupart des utilisateurs, et il dispose également d’un grand nombre de services cloud qui pénalisent beaucoup l’environnement.

Les réseaux sociaux, à l’honneur

Twitter et son Facebook sont également à l’honneur, car les deux ils génèrent beaucoup de CO2. Cependant, Instagram est l’un des plus propres. Leur page d’accueil est assez simple et ne surcharge pas les serveurs. Le site LinkedIn est celui qui remporte le moins d’émissions dans la catégorie des réseaux sociaux. C’est-à-dire que chaque recommandation ou j’aime pénalise moins que dans les autres réseaux.

Autres sites Web qui attirent l’attention

PornHub.com, le site Web de contenu pour adultes, génère 24,5 milliards de grammes de dioxyde de carbone par an, ce qui équivaut à 27 000 vols entre Londres et New York. Le contenu stocké en vidéo est une nouvelle fois une lourde dalle pour notre planète.

Le reste arrive dans tous les cas à générer des pages de destination qui prennent moins de temps à charger et qu’ils ne nécessitent pas autant de ressources, car même si nous ne nous en rendons pas compte, nous causons un impact très négatif. Vous pouvez consulter le rapport complet à partir de cette page et évaluer tout le CO2 généré.