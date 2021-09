Ce sont les spécifications dont Apple ne vous a pas parlé à propos de l’Apple Watch Series 7 | La technologie

Apple a opté pour la continuité de sa nouvelle gamme de montres avec une légère augmentation de poids dans certaines variantes.

Il y a quelques jours, Apple a présenté sa nouvelle montre intelligente sous la forme de l’Apple Watch Series 7, un appareil qui continue par rapport aux versions précédentes mais a apporté suffisamment d’améliorations pour justifier son achat et que vous pouvez voir à l’écran, dans son plus grand résistance et l’arrivée du service Fitness + dans notre pays.

Mais Apple est assez concis lorsqu’il s’agit d’offrir les spécifications techniques de ses produits, et ils n’entrent généralement pas dans des détails excessifs, de sorte qu’après la présentation de leur appareil, différentes caractéristiques techniques apparaissent toujours, ou celles de Cupertino n’ont pas indiqué au cours la présentation, ou avoir brossé de manière très basique.

Maintenant, un nouveau document a été divulgué sur Twitter qui éclaire davantage les spécifications de l’Apple Watch Series 7 avec plus de détails sur la puce de l’appareil. et aussi sur le poids de chacune des variantes.

La raison de la création de ce document détaillé est inconnue, mais il semblerait qu’il ait été créé pour aider à enseigner aux équipes Apple la différence entre la nouvelle version et les précédentes.

Le document parle de l’inclusion de la puce S7 mais d’après ce qu’ils disent, il semble qu’il s’agisse de la même version de la puce S6 de l’Apple Watch Series 6, avec un changement de nom et rien d’autre.

Ont une augmentation du poids des montres Apple. D’après ce que vous pouvez lire, le modèle à cadran de 41 mm pèse 32 g, le boîtier en aluminium augmentant le poids du modèle en acier inoxydable qui pèse 42,3 g. En ce qui concerne la construction en titane, elle est à 37g.

Les plus grands modèles de 45 mm pèsent 38,8 g pour l’aluminium, 51,5 g pour l’acier inoxydable et 45,1 g pour le titane.

Le stockage interne est de 32 Go qui ne change pas par rapport aux itérations précédentes et on dit que le processeur c’est 20% plus rapide que le S5 vu sur l’Apple Watch SE de l’année dernière, mais comme nous l’avons dit, il semble qu’il soit pratiquement identique à l’Apple Watch Series 6.