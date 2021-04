Ce sont les stars de la réalité qui ont admis avoir subi une chirurgie esthétique ⋆ .

Il est difficile de penser à une célébrité ou à une star de télé-réalité qui n’a pas eu un peu de chirurgie esthétique – les produits de comblement pour les lèvres, le botox et les facettes sont le menu des z-listers qui essaient de faire grandir. Cependant, très peu d’entre eux admettent avoir fait exécuter les procédures.

Les influenceurs prétendront souvent que leur nouveau look est le résultat d’un meilleur maquillage ou d’un complément alimentaire qu’ils essaient de vous vendre. C’est donc plutôt rafraîchissant quand les stars de nos émissions préférées nous disent qu’elles ont fait un peu de travail.

C’est leur corps, ils peuvent tous faire ce qu’ils veulent avec, mais dans un monde de modèles Instagram, c’est bien quand certains d’entre eux lèvent le couvercle sur la falsification et disent qu’ils ne sont pas nés comme ça.

Un certain nombre de membres de la distribution de TOWIE, Made in Chelsea et Love Island ont tous admis avoir subi une forme de chirurgie esthétique – qu’il s’agisse d’un travail de seins, de charges ou de facettes.

Ce sont les stars de la réalité qui ont admis en chirurgie esthétique:

Géorgie Kousoulou

La Géorgie, favorite de TOWIE, a été extrêmement honnête à propos de la chirurgie plastique. En 2018, la Géorgie a fait face à une multitude d’abus en ligne en raison de son travail de nez.

Elle avait toujours été ouverte à l’idée de changer de nez et avait finalement réussi la procédure, mais de nombreuses personnes ont affirmé qu’elle ressemblait à «Michael Jackson» après l’opération. Georgia s’est déjà exprimée et a dit à quel point cela l’avait affectée et lui avait fait douter de ses choix.

Dans une interview avec New! Le magazine Georgia a déclaré: «Ces premières semaines ont été les pires. J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, qu’ai-je fait?’. Après la chirurgie, vous vous sentez comme, “Est-ce que je me suis ruiné?”

«Je me regardais en pensant: ‘Est-ce que j’ai l’air si mauvais?’ Je devais me rappeler que non, je voulais que cela soit fait.

Et ce n’est pas seulement le travail de nez que la Géorgie a eu. Elle a admis avoir obtenu un emploi de seins en 2015 pour prendre ses seins naturels d’un bonnet B à un bonnet E car elle n’aimait pas la forme.

Chloé Sims

Chloé n’est pas étrangère à la chirurgie et a subi toutes sortes de procédures avant et pendant son séjour sur TOWIE. Au fil des ans, elle a admis avoir du botox, des charges, des placages, deux emplois de seins et deux lève-fesses brésiliens.

Cependant, récemment, Chloé a déclaré qu’elle avait retiré son produit de remplissage parce qu’elle voulait un look plus «naturel».

Lauren Goodger

La star d’OG TOWIE, Lauren, a été très vocale sur les procédures de chirurgie plastique qu’elle a subies au fil des ans. Sa première plongée dans le monde de la chirurgie a été son travail de nez en 2011. Elle avait une bosse sur le nez de son neveu qui avait jeté un camion jouet dessus.

Après s’être regardée dans les premiers épisodes de TOWIE, Lauren a déclaré qu’elle avait développé un «complexe» sur son apparence. Depuis lors, elle a eu de nombreuses autres procédures, y compris un travail de seins, un lifting des fesses, une liposuccion et des charges dans sa mâchoire.

Cependant, Lauren a déclaré qu’elle avait dissous ses charges cinq jours après les avoir faites après avoir vu une photo d’elle-même de paparazzi.

Amy Childs

Quand Amy est apparue pour la première fois dans TOWIE, elle avait déjà eu un certain nombre de procédures, mais depuis lors, elle a dit à quel point elle les regrettait toutes.

Amy a admis avoir un travail de seins, du botox, des produits de remplissage pour les lèvres et des facettes. Il y a deux ans, Amy a dû subir une opération après la rupture de l’un de ses implants, et un mois plus tard, les médecins ont découvert qu’une bosse s’était formée dans son tissu mammaire à cause de la fuite.

Elle est apparue dans un documentaire pour la BBC où elle a tenté d’avertir les jeunes femmes de ne pas subir une intervention chirurgicale.

Ferne McCann

Ferne a dit très clairement qu’elle n’avait fait qu’un travail de nez et qu’elle était extrêmement ennuyée lors de son émission, First Time Mum, en raison des accusations selon lesquelles elle avait fait autre chose.

Dans une scène, elle a déclaré: «Je remets les pendules à l’heure. J’ai serré les dents et j’ai eu un travail du nez. Et je me fronce les sourcils. C’est ça.”

Ferne a eu son travail de nez en 2016, après avoir expliqué que c’était l’une de ses plus grandes insécurités et comment elle avait été taquinée à l’école. Elle a même montré les résultats sur This Morning.

Megan McKenna

Megan McKenna a subi un peu de travail au cours des deux dernières années car elle se concentre davantage sur sa carrière musicale.

En faisant cette transformation, elle a été ouverte à la suppression de ses produits de remplissage pour les lèvres et bien qu’elle ait dit qu’elle aimerait un travail du nez, les produits de remplissage des lèvres sont les seules choses qu’elle ait faites.

Lauren Pope

Lauren Pope subit une chirurgie plastique depuis au moins 10 ans. Elle a eu un travail de nez avec MYA en 2011 et a admis avoir eu deux emplois de seins, mais en 2017, elle a fait retirer ses implants en coupe E pour un look plus «naturel».

Molly-Mae Hague

Molly-Mae nous a tous choqués l’année dernière quand elle a enlevé ses produits de comblement pour les lèvres dans le but de devenir plus «naturels». Dans un vlog détaillant le processus de dissolution des produits de remplissage pour les lèvres, Molly-Mae a déclaré qu’elle les faisait mettre depuis l’âge de 17 ans.

Encore plus récemment, Molly-Mae a admis avoir enlevé ses liens composites sur ses dents afin de continuer à être plus naturelle.

Amy Hart

Contrairement à de nombreux Love Islanders, Amy a été très transparente sur l’opération qu’elle a subie, avant même d’entrer dans la villa. Quand elle avait 21 ans, ses grands-parents ont payé pour un travail de seins après des années d’insécurité à propos de ses petits seins.

Amy a déclaré: «J’ai toujours voulu que mes seins soient faits. J’ai grandi à l’époque de Katie Price. Je détestais mon apparence dans mes vêtements.

Dans une interview avec The Mirror, Amy a également révélé qu’elle avait fait poser des placages à 17 ans et les avait depuis refaits pour un montant apparent de 100000 £. Cependant, ce sont les deux seules procédures qu’Amy a admis avoir eues.

Elle a fermement nié avoir un produit de remplissage pour les lèvres et insiste sur le fait que c’est un brillant à lèvres repulpant qu’elle utilise pour obtenir une moue complète.

Olivia Attwood

Olivia n’a jamais eu de difficulté à dire ce qu’elle pensait, il est donc logique qu’elle ne dissimule pas son opération. Au fil des ans, Olivia a parlé de ses deux emplois de seins, y compris une réduction qu’elle a eue quelques années après avoir quitté Love Island.

Elle a également montré les résultats de sa chirurgie lipo de la mâchoire et du menton. Et ce n’est pas tout, Olivia a également admis avoir du mastic sous l’œil et de nombreux produits de comblement pour les lèvres tout au long de l’année.

Zara McDermott

Zara a récemment admis avoir un travail de seins dans une nouvelle vidéo sur YouTube. En février, Zara a révélé qu’elle avait subi une intervention chirurgicale afin de rendre ses seins «plus pleins et plus symétriques».

Dans la vidéo, Zara a déclaré qu’elle avait toujours prévu de partager son parcours chirurgical, mais qu’elle ne voulait mettre à jour ses abonnés qu’une fois qu’elle était satisfaite de la guérison de ses seins.

Louise Thompson

Louise Thompson est l’un des seuls membres de la distribution Made In Chelsea à admettre avoir subi une intervention chirurgicale. Dans une récente interview avec le magazine Closer, Louise a révélé qu’elle avait déjà eu du botox mais qu’elle ne le referait plus jamais.

Louise a expliqué que son raisonnement pour ne pas s’approcher du botox était pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce que cela «déclenche» des réactions chez elle et comme elle envisage maintenant de fonder une famille, elle ne veut pas que «ces substances extraterrestres flottent dans ma circulation sanguine et dans les cellules de ma peau».

Histoires similaires recommandées par cet auteur:

• Ce sont les influenceurs qui font inverser leur chirurgie pour un look plus «naturel»

• Quiz: À quelle époque du Made in Chelsea appartenez-vous?

• Voici à quoi ressemble vraiment le First Dates Hotel, par quelqu’un qui y a séjourné