Ce sont les stars les mieux habillées des Emmy Awards 2021

Vous allez adorer ces looks de superstar !

Les Emmys 2021 sont passés à la vitesse supérieure le dimanche 7 septembre. 19, et c’était tout aussi spectaculaire que vous vous en doutez.

Les stars les plus grandes et les plus brillantes du divertissement ont fait leur retour triomphal sur le tapis rouge après que la cérémonie annuelle est devenue virtuelle l’année dernière au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Avec Cédric l’Animateur accueillant les Emmy Awards 2021 et une liste étincelante de nominés et d’invités présents, les fans de la culture pop ont pu voir ce que Hollywood avait à offrir. Sortant sur l’Event Deck à LA Live, les vedettes ont brillé de mille feux dans des accessoires scintillants, des designs marquants et des looks de beauté audacieux.

Billy Porter fait une entrée remarquée vêtue d’une tenue ultra-glamour, tandis que Nicole Byer a opté pour un ensemble plus électrisant avec sa volumineuse robe violette Christian Siriano. Qu’il y ait une mer de tenues follement colorées ou de looks élégants sans effort, les célébrités se sont assurées d’apporter leur A-game de mode au spectacle.