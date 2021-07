Ce sont les stations-service les moins chères selon l’OCU avec lesquelles vous pouvez économiser jusqu’à 250 euros par an | Moteur

L’OCU a analysé le prix des stations-service sur tout le territoire espagnol pour évaluer où il est moins cher de faire le plein ces jours d’été.

Avec l’arrivée de l’été et des vacances, de nombreuses personnes miseront sur la voiture pour se rendre à leur destination de vacances ou pour voir la famille. Les restrictions dues à la pandémie pourraient favoriser le tourisme national et augmenter l’utilisation des routes ces mois-ci, au détriment d’autres transports comme l’avion ou le train.

Pour cette raison, bien choisir où faire le plein pendant le voyage peut signifier une économie de 250 euros. Selon l’OCU, cette année, seule 1 station-service sur 6 peut être considérée comme bon marché. Il assure que la majorité des chaînes avec stations-service ont des prix élevés à un moment où une grande partie de la population souffre de la crise économique et du travail provoquée par l’année de la pandémie.

L’OCU a compilé les prix de plus de 10 000 stations-service sur tout le territoire espagnol Entre les mois de février et mai, et avec le prix moyen, ils ont comparé les stations-service, les chaînes et les provinces pour déterminer où il est possible d’économiser dans chaque région.

La consommation de carburant d’un véhicule dépend de nombreux facteurs. Si vous gardez ces cinq choses à l’esprit, vous économiserez beaucoup d’argent sur le carburant.

Les résultats montrent que le diesel est 16% plus cher que la chaîne de stations-service la moins chère dans le cadre de l’étude OCU. Quant à l’essence 95, elle est entre 14 et 17 % plus chère. Concernant les marques, « les moins chères appartiennent à des chaînes low cost, des chaînes régionales ou sont des stations liées aux supermarchés et, moins nombreuses ou avec une extension géographique limitée », expliquent-elles dans le rapport.

Ainsi, l’OCU souligne que les options les plus recommandées pour économiser de l’argent en faisant le plein sont les suivantes :

BonÁrea, GM OIL, GasExpress, Petroprix et E. Leclerc Ce sont les chaînes de stations-service les moins chères de la péninsule. Repsol, Cepsa et BP sont les trois principaux réseaux de stations-service mais aussi ceux dont les prix moyens sont les plus élevés (un honneur qu’ils partagent avec IDS). Aux Canaries, Ceuta et Melilla, les chaînes où il est moins cher de faire le plein sont GM Oil, Repsol et Cepsa.

Les îles Canaries, Ceuta et Melilla sont les régions où il est moins cher de faire le plein, tandis que les îles Baléares et Madrid sont les régions les plus chères. La différence de prix dans les quartiers les plus chers comme Madrid et Barcelone peut économiser 25%Par conséquent, il est conseillé de choisir la chaîne et le lieu appropriés pour le ravitaillement.