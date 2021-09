Ce sont les téléphones 5G les moins chers de Xiaomi | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ce sont les meilleurs téléphones avec une connexion 5G et également à un très bon prix de Xiaomi que vous pouvez acheter dès maintenant.

Les réseaux 5G poursuivent leur expansion dans le monde et en Espagne, il existe déjà une couverture suffisante dans les principales capitales et villes pour en profiter. Si vous cherchez à changer de mobile et que vous avez un mobile Xiaomi en tête, ces options vous intéressent.

Ces mobiles de Xiaomi, Redmi et POCO sont en vente et en général ils font partie des mobiles les moins chers de la marque. Aussi tous sont modèles avec connexion 5G.

Les réseaux 5G offrent des vitesses de téléchargement et de téléchargement plus rapides, ce qui se traduira par quelque chose de très important sur votre mobile : attendre moins.

Si vous écoutez de la musique en streaming, les chansons prendront moins de temps à charger et vous pourrez profiter de la vitesse pour augmenter la qualité de leur son. Mais surtout vous le remarquerez en vidéo. Vous voulez voir un nouveau chapitre de votre série préférée sur Netflix, une nouvelle vidéo sur YouTube ou un stream sur Twitch ? Les vidéos se chargeront plus tôt.

Ceux-ci sont Les meilleurs téléphones Xiaomi bon marché avec 5G que vous pouvez acheter dès maintenant.

PETIT M3 Pro 5G

Le smartphone 5G le moins cher de POCO avec un écran de 6,5 pouces, un appareil photo de 48 MP, jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

POCO M3 Pro est l’un des téléphones 5G les moins chers de Xiaomi C’est dans la gamme de produits POCO, l’une de leurs spin-offs, qui fonctionne à merveille.

Nous l’avons analysé et nous avons beaucoup aimé les résultats. Il a un processeur est un MediaTek Dimensity 700 compatible avec les réseaux 5G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Les caméras ne sont pas mauvaises, mélangez-en une Appareil photo principal 48MP., une macro de 2 Mpx. et un capteur de profondeur de 2 Mpx. De plus, la caméra frontale fait 8 Mpx.

A l’intérieur il y a un Batterie de 5 000 mAh Et il est également compatible avec une charge rapide de 18 W et un chargeur compatible dans la boîte. Il dispose également de la technologie NFC pour effectuer des paiements sans carte.

Sur Amazon, on le trouve déjà pour seulement 182 euros avec la livraison gratuite.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Avec Snapdragon 732G et 6 Go de RAM, la puissance est garantie dans ce mobile, qui dispose également de NFC et d’une charge rapide à 33W, entre autres.

Dans la gamme Mi 11, vous pouvez trouver l’option la moins chère telle que cette Xiaomi Mon 11 Lite 5G. Un smartphone qui, comme ses frères, dispose de la 5G, mais c’est la version avec l’un des meilleurs rapport qualité-prix.

Les Le processeur Snapdragon 780 fonctionne très bien et dispose de 8 Go de RAM, ce qui aide beaucoup à rendre le mobile rapide. Il dispose de 128 Go de stockage.

L’écran de 6,55 pouces est AMOLED et a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il dispose également d’une batterie de 4 250 mAh avec une charge rapide de 33 W et NFC.

Quant aux caméras 64 Mpx, grand angle 8 Mpx. et télémacro 5 Mpx. Également à l’avant, il dispose d’un appareil photo de 20 mégapixels pour les appels vidéo et les selfies.

N’oubliez pas de revoir la revue Xiaomi Mi 11 Lite 5G que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Ce mobile de milieu de gamme dispose non seulement d’une connectivité 5G, mais également d’un matériel assez puissant, comme un processeur Snapdragon 765G et 6 Go de mémoire RAM.

Parmi les téléphones 5G les moins chers de Xiaomi, un smartphone à très bon prix et aux fonctionnalités qui se faufile dans la liste, il s’agit du Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Il se distingue par son écran Super AMOLED de 6,57 pouces, le processeur Snapdragon 765G optimisé pour les jeux et compatible avec les réseaux 5G. Il dispose également de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, qui dans ce modèle n’est pas extensible.

Les caméras sont un détail important et dans ce modèle Xiaomi s’engage à un capteur de 48 mégapixels., un grand angle de 8 Mpx., une macro de 2 Mpx. et un capteur de profondeur de 2 Mpx. Pour vos selfies, vous disposez d’un bon appareil photo de 16 mégapixels.

Chez ComputerHoy.com, nous avons pu analyser le Xiaomi Mi 10 Lite 5G et c’est ce qu’il nous a semblé.

Le meilleur, c’est qu’il ne coûte que 250 euros sur Amazon et que la livraison est totalement gratuite.

PETIT F3 5G

Ce nouveau mobile POCO a presque tout à balayer, à commencer par la 5G, mais aussi avec l’énorme puissance de son Snapdragon 870.

Vous voulez un bon, beau, puissant mobile et aussi à un bon prix ? PETIT F3 5G C’est l’une des meilleures options que vous pouvez obtenir. Un mobile rond est visible partout où vous le voyez.

Il dispose du puissant processeur à huit cœurs Snapdragon 870 5G et jusqu’à 3,2 Ghz, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage avec la possibilité de choisir une version de 250 Go.

Il surprend pour son écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz, un changement que vous remarquerez instantanément dès que vous l’utiliserez et qui ruinera tout autre mobile ne disposant pas d’écran avec cette boisson gazeuse.

Les caméras sont un triplet que Xiaomi utilise généralement beaucoup : Appareil photo principal de 48 mégapixels, télémacro 5 mégapixels et grand angle 8 mégapixels. Aussi, pour les appels vidéo et les selfies, un 20 mégapixels.

Le tout avec une batterie de 4 530 mAh et une charge rapide de 33 W. Le prix? Moins de 330 euros sur Amazon.

Xiaomi Redmi Note 10S

Le parfait mobile milieu de gamme pour ceux qui veulent économiser : écran de 6,43 pouces, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à tout petit prix.

Xiaomi Redmi Note 10S C’est l’un des téléphones de la gamme Redmi qui est bon marché, a la 5G et aussi un excellent écran.

Ses caractéristiques ne sont pas mal du tout. A commencer par le processeur Helio G95, ses 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Mais il possède également une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W, un appareil photo principal de 64 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et une macro de 2 mégapixels. et un capteur de profondeur de 2 Mpx. pour prendre des photos en mode portrait.

Nous avons analysé ce Redmi Note 10S avec de très bons résultats pour être un mobile milieu de gamme et il peut être le vôtre pour seulement 242 euros.

