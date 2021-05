Ce sont les téléphones AT&T qui fonctionneront toujours après l’arrêt de la 3G

Les opérateurs s’éloignent de la 3G et AT&T en fait partie. Beaucoup de gens sont potentiellement inquiets de la façon dont l’arrêt pourrait affecter leurs téléphones, alors AT&T a publié une liste exhaustive des appareils qui fonctionneront toujours lorsque le réseau sera sombre.

Comme prévu, la liste comprend la plupart des meilleurs téléphones Android vendus aujourd’hui, tous séparés par fabricant. La liste Apple est assez petite; L’iPhone 6 et plus restera prêt à l’emploi. De manière assez surprenante, le Microsoft Lumia 950 est sur la liste, ce qui signifie que les fans du Windows Phone maintenant mort peuvent continuer s’ils le souhaitent.

La liste est assez longue et il aurait peut-être été plus facile de répertorier les téléphones qui ne fonctionneront pas après l’arrêt. Cependant, AT&T facilite un peu les choses en permettant aux clients de se connecter à la page d’assistance et de vérifier les smartphones sur leurs comptes.

La page d’assistance AT&T indique également que l’arrêt du réseau permettra à l’entreprise «de vous apporter des vitesses plus rapides et de nouvelles fonctionnalités». La société utilisera le spectre pour aider à renforcer son réseau 4G LTE et 5G.

L’arrêt de la 3G est quelque chose que Verizon et T-Mobile se préparent également pour booster leurs réseaux respectifs. T-Mobile mettra fin à son réseau 3G vers le début de 2022, au grand désarroi de Dish Network. L’arrêt de Verizon aura lieu à la fin de 2022, donnant à ses clients un peu plus de temps pour trouver de nouveaux smartphones.

Pendant ce temps, AT&T encourage les utilisateurs qui ne trouvent pas leurs appareils sur la liste à mettre à niveau leurs smartphones ou à visiter un magasin. Il existe de nombreuses options abordables pour les utilisateurs, en particulier parmi les meilleurs téléphones Android bon marché. La variante 5G du Samsung Galaxy A32 est actuellement à moitié prix chez AT&T et peut être achetée pour 150 $ lorsqu’elle est achetée avec un plan de versement de 5 $ par mois.

