Ce sont les téléphones realme les moins chers que vous pouvez acheter en 2021 | La technologie

realme propose certains des meilleurs mobiles bon marché du moment. Ce sont les modèles les moins chers et que vous pouvez acheter dès maintenant.

Le monde des mobiles bon marché est vaste et parfois déroutant. Il existe de nombreux appareils que vous pouvez acheter à bon prix, comme ces modèles que nous avons mis en avant récemment. Mais il existe une marque qui tient tête à Xiaomi et Samsung : realme.

realme est une marque sœur d’Oppo, OnePlus ou Vivo (qui fait partie de BBK Electronics) et qui propose de nombreux mobiles de gamme basse, moyenne et haute. Si vous cherchez un mobile pas cher, realme a sûrement un mobile qui en vaudra la peine.

Ce sont quelques-uns des téléphones realme les moins chers que vous pouvez acheter dès maintenant. Nous parlons de ces mobiles adaptés à tous les publics et qui se caractérisent avant tout, pour valoir moins de 200 euros.

Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’ils soient mobiles capables de déplacer des dizaines d’applications avec des performances maximales. Bien sûr, ils vous serviront à les utiliser au quotidien avec WhatsApp, Telegram, TikTok, Instagram et toute application actuelle.

Bon et basique : realme C3

Ce mobile a un prix très abordable et de bonnes spécifications, avec un écran HD+ de 6,5″ et une batterie de 5 000 mAh.

L’un des téléphones les moins chers de realme est celui-ci realme C3. Il s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme, comme nous l’avons indiqué dans l’analyse, qui sert parfaitement, par exemple, de premier mobile.

Il possède un écran de 6,5 pouces avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous, 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage.

Il dispose d’un processeur MediaTek Helio G70 et d’une batterie de 5 000 mAh. L’union entre ces caractéristiques et la batterie fait que son autonomie est assez élevée. Il dispose de 2 appareils photo de 12 mégapixels.

Son prix est inférieur à 120 euros sur Amazon.

Le moins cher : realme C21

Ce mobile a une capacité de 5 000 mAh et une charge rapide, en plus d’éléments tels que la puce NFC pour les paiements mobiles. Malgré cela, il est étonnamment abordable.

Un mobile très bon marché et parfait comme premier smartphone ou comme mobile d’urgence est ce realme C21.

Il a quelques fonctionnalités simples, mais avec un bon design moderne et un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière.

À l’intérieur, il contient un processeur Mediatek Helio G35, 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage que vous pouvez étendre avec une carte microSD.

Dans la section caméras, il a un principal de 13 mégapixels, une macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, misez sur un appareil photo de 5 mégapixels.

Sur Amazon, son prix n’est que de 113 euros avec la livraison gratuite. Ne manquez pas l’analyse de realme C21 que nous avons publiée dans ComputerHoy.com.

Batterie toute la journée : realme 6

La nouvelle star du mobile pas cher de Realme avec un écran de 6,5 pouces, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire extensible avec carte microSD. Il dispose d’une caméra quad 64MP et d’une grosse batterie de 4300mAh avec une charge rapide de 30W.

realme 6 est l’un des mobiles vedettes de cette entreprise en 2020 qui cette année continue de bien résister en tant que smartphone d’entrée bon marché.

Sans aucun doute un mobile bon marché et facile à utiliser, avec un bon appareil photo, une bonne autonomie et un écran, comme nous l’avons indiqué dans l’analyse.

Il possède un écran de 6,5 pouces, un processeur MediaTek Helio G90T, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide de 30 W.

De plus, dans la section photographique, il dispose d’un bon appareil photo de 64 mégapixels, d’un autre capteur grand angle de 8 Mpx, d’un appareil photo macro de 2 Mpx. et capteur de profondeur. À l’avant, il dispose d’un appareil photo de 16 Mpx.

Tout cela, ce qui n’est pas peu, pour seulement 183 euros. Un super prix pour un smartphone qui peut vous réserver bien des bonnes surprises.

Rénovation très bon marché : realme 6s

Si vous voulez un mobile abordable de moins de 200 € et qui a de bonnes performances, le realme 6s répond à toutes les exigences, en ajoutant également d’autres avantages.

Une critique moins chère du realme 6 est ce realme 6S. Ses améliorations se concentrent principalement sur l’écran, qui est désormais de 6,5 pouces avec une résolution FullHD + et également à 90 Hz.

Il répète le processeur, un MediaTek Helio G90T, mais dans ce cas, la RAM est de 4 Go et avec 64 Go de stockage (bien qu’il existe des modèles 4 + 128 Go, 6 + 128 Go et 8 + 128 Go).

L’appareil photo principal est de 48 mégapixels, avec un appareil photo grand angle de 8 Mpx, une macro de 2 Mpx. et capteur de mise au point. Il dispose également d’une caméra frontale de 16 mégapixels.

La batterie est maintenue, avec une capacité de 4 300 mAh et une charge rapide de 30 W.

Sur Amazon, vous pouvez le trouver pour moins de 180 euros.

Meilleur rapport qualité/prix : realme 8

Mobile avec écran AMOLED de 6,4 pouces, appareil photo de 64 Mpx, batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 30 W et 128 Go de stockage.

L’un des derniers mobiles de la gamme principale de realme est realme 8. Dans son édition compatible avec les réseaux 4G c’est l’un des mobiles avec le meilleur rapport qualité/prix pour moins de 200 euros.

Il a un design qu’au moins on peut qualifier de peu discret. Mais il a des détails de qualité importante. Par exemple, son écran AMOLED de 6,4 pouces, une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W.

Dans sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible avec une carte microSD, vous pouvez l’obtenir pour seulement 185 euros.

Si vous avez des questions sur ce mobile, vous ne pouvez pas manquer cette analyse de realme 8.

Ce sont lLes mobiles realme les moins chers que vous pouvez trouver en ce moment. Incontestablement de bonnes offres pour tous les publics et qui ne dépassent pas 200 euros.

