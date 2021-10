Ce sont les téléviseurs recommandés par Netflix pour mieux profiter de leurs séries | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Tous les téléviseurs ne sont pas identiques et Netflix le sait. Ce sont quelques-uns des modèles que la société vous recommande d’acheter pour profiter de leurs titres.

Netflix est la plus grande plateforme de streaming au monde et le leader du contenu. Pratiquement tous les mois ou deux, ils ont une série ou un film qui devient le plus regardé. Tu peux trouver Applications Netflix sur pratiquement toutes les plateformes.

Une chose que vous ne savez peut-être pas, c’est que Netflix certifie toutes les applications installées sur les Smart TV. Et ils ont des avis sur ces télévisions, autant que ça ils publient quels sont les meilleurs modèles.

Si vous souhaitez acheter une Smart TV avec une application Netflix intégrée, mais sachez que le contenu ressemblera exactement à ce que les créateurs veulent qu’il ressembleCe sont quelques-uns des meilleurs que vous puissiez obtenir en Espagne.

Les téléviseurs intelligents Netflix recommandés sont des modèles de quelques marques. Dans leur dernière sélection seulement 3 marques ont passé les critères.

Pratiquement tous les téléviseurs intelligents ont l’application Netflix, mais tous ne sont pas identiques. Voici ce que Netflix vérifie pour ajouter à ses téléviseurs recommandés :

Ils doivent être rapides et ils doivent être allumés instantanément L’application Netflix doit s’ouvrir immédiatement Les télécommandes doivent avoir un bouton Netflix L’application doit être mise à jour en arrière-plan Elle doit être belle, avec un texte clair et défini Les téléviseurs doivent être livrés avec la dernière version version de Netflix préinstallée Doit prendre en charge les séries et films interactifs

Parmi les centaines ou les milliers de modèles qu’ils testent, voici quelques-uns des téléviseurs intelligents recommandés par Netflix et que vous pouvez acheter en Espagne.

Samsung Q70 65″

€ 898 en PcComponentes

Cette Smart TV de 65 pouces C’est un QLED à un très bon prix qui peut être acheté en Espagne dans des magasins tels que PcComponentes.

Samsung QE65Q70T est un modèle QLED compatible 4K, HDR10+, volume de couleur 100%, processeur AI pour améliorer chaque image et également compatible avec les assistants vocaux tels que Google ou Alexa.

Cette Smart TV peut être achetée pour 898 euros en PcComponentes avec la livraison gratuite depuis l’Espagne.

55″ Sony XH90

1 199 € sur Amazon

Sony a pas mal de modèles parmi ceux choisis par Netflix et l’un d’eux est celui-ci Sony HX90 55 pouces. Plus précisément, il s’agit du modèle KE55XH9005PBAEP.

Cette Téléviseur intelligent à DEL de 55 pouces Il dispose d’un panneau compatible avec la vidéo 4K et prenant en charge le HDR10. Il est également compatible avec Dolby Vision dans le contenu HDR. Bien sûr, il a un certificat d’étalonnage de Netflix.

C’est une Smart TV avec un design de bord très fin et un style très minimaliste.

Il utilise également Android TV comme système d’exploitation, avec toutes les applications compatibles que vous pouvez imaginer, ainsi que Chromecast intégré et avec Apple AirPlay 2. Par conséquent, vous pouvez l’utiliser avec l’assistant Google ou même avec Siri en l’intégrant à HomeKit.

Il est en vente chez PcCompontenes pour 1 199 euros.

55″ Panasonic HX580

649 € sur Amazon

La troisième marque de téléviseurs que Netflix considère comme la meilleure pour utiliser sa plate-forme est Panasonic et nous avons trouvé un modèle parmi ses favoris à un bon prix sur Amazon.

C’est une Smart TV de Gamme Panasonic HX580, en particulier le modèle TX-55HX580EZ.

Il a une taille d’écran de 55 pouces, est compatible avec 4K, HDR10, Dolby Vision, processeur pour améliorer le contenu 4K ou même réduire les résolutions.

Il dispose des applications de streaming de base pour votre quotidien, telles que Netflix ou YouTube, il dispose également d’un port USB pour connecter vos clés USB ou disques durs.

Ce modèle spécifique est disponible sur Amazon pour 649 euros.

43 « Sony Bravia XH8096

519 € sur Amazon

Parmi les modèles certifiés Netflix et de plus petite taille, il y a ce Série Sony Bravia XH8096 dans sa version de 43 pouces.

Il dispose d’un panneau compatible avec 4K, HDR10 et également avec la technologie TRILUMINOS dans son processeur X1 qui reproduit plus de couleurs, d’analyses et de traitements pour les rendre plus naturels.

Il s’agit d’une Smart TV avec Android TV comme système d’exploitation et Chromecast intégré. En plus de l’utiliser avec l’assistant Google depuis votre mobile ou vos enceintes, il fonctionne également avec Alexa d’Amazon. Il est également compatible avec AirPlay et HomeKit.

Vous pouvez le trouver dans PcComponentes pour 519 euros avec la livraison totalement gratuite. Il est également disponible sur Amazon pour 519 euros.

55″ Panasonic HZ1000

1 173 € à la FNAC

Parmi les options haut de gamme de Smart TV recommandées par Netflix, nous trouvons ceci Panasonic HZ1000 en 55 pouces. Plus précisément, il s’agit du modèle TX-55HZ1000.

Il possède une dalle OLED de 55 pouces capable de reproduire plus de couleurs, un meilleur contraste et un haut niveau de luminosité. Il est compatible avec 4K, HDR10 + et Dolby Vision IQ qui est capable de mesurer la lumière dans l’environnement pour montrer un meilleur éclairage.

Il peut être obtenu sur la place de marché de la FNAC pour 1 173 euros.

