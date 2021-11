Ce sont les tragédies qui ont marqué la vie de l’actrice mexicaine de 82 ans Carmen Salinas, qui a fait plusieurs fausses couches – El Sol de México

Après l’annonce de la tragique nouvelle de l’hospitalisation de l’actrice de 82 ans, Carmen Salinas, le monde du spectacle reste sous le choc et attend de nouvelles nouvelles sur son état de santé.

Jusqu’à présent, on sait que Il a été admis à l’hôpital en raison d’un accident vasculaire cérébral qu’il a subi mercredi soir, comme le rapportent sa petite-fille Carmen et son neveu Gustavo.

➡️ Carmen Salinas et le dernier rapport sur sa santé : il sera évalué par des neurologues

L’une des actrices les plus appréciées au Mexique

La originaire de Torreón Coahuila est l’une des actrices les plus aimées du milieuNon seulement à cause de son grand talent et de sa carrière, mais aussi à cause de son charisme et parce qu’il n’a pas peur de s’exprimer sur divers sujets controversés.

Il est actrice, femme d’affaires et a même été politicienne mexicaine.

Ils se souviennent de la mort tragique de leur fils Pedro

Image de balise Carmen Salinas elle épousa très jeune le pianiste Pedro Plascencia. Pendant votre mariage eu du mal pour tomber enceinte, a fait plusieurs fausses couches, et un de ses enfants, né à 7 mois, est malheureusement décédé pendant l’accouchement.

« Mon bébé de sept mois est mort, ici je l’avais dans mes mains vivant, à la maison. J’ai coupé son cordon ombilical et j’ai dit ‘apporte-moi des bouillottes’, mais ce que je ne savais pas c’est que je devais l’enlever le flegme et je l’ai vu mourir. Quand mon mari est arrivé et m’a vu porter mon bébé mort, il l’a pris de mes mains, nous l’avons regardé et le lendemain il l’a enterré au panthéon de Dolorès », a-t-elle déclaré dans une interview avec Telemundo il y a quelques années.

Temps plus tard est redevenue enceinte et 9 mois plus tard a donné naissance à Pedro Plascencia junior. Tout semblait aller bien, jusqu’à ce que Pedro ait 37 ans et meurt d’un cancer du poumon.

Cette perte a été un coup très dur pour la célèbre femme, qui a déclaré que lorsque la maladie de son fils a été détectée, il était déjà très malade, et 7 mois après avoir découvert qu’il était malade, il est décédé.

Était dans l’année 1994 lorsque son fils a quitté ce monde, à 37 ans.

IL EST MON FILS ADORÉ PEDRITO PLASCENSIA SALINAS LE LUNDI 19 IL Y AURA 27 ANS D’AVENIR AVEC DIEU NOTRE SEIGNEUR J’ESPÈRE REJOINDRE UNE PRIÈRE À MES PRIÈRES POUR LE REPOS ÉTERNEL DE VOTRE ÂME. CS. pic.twitter.com/10v6uvofd6 – Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) 17 avril 2021

Sans aucun doute c’était un processus très compliqué pour les deux, puisque Pedro a dit à sa mère qu’il voulait mourir, car il ne pouvait plus supporter la douleur et le traitement qu’il devait suivre en raison de sa souffrance.

« Il m’a dit qu’il voulait se suicider, il ne supportait pas la douleur, tout enflé de chimiothérapie, il y avait un ami à lui, un musicien, il lui tenait la main et ma belle-fille met un tourne-disque. lui, met de la musique relaxante et tout à coup il était je me suis penché et mon père me dit: ‘Carmelita, Pedrito est déjà parti’, je suis tombée par terre dans un évanouissement et ils m’ont donné l’oxygène que mon fils avait « , a-t-elle dit lors d’une interview pour le programme Hoy.

Après la mort de ton fils, rien n’était pareil pour Carmen, tant sur le plan personnel que professionnel.

« Quand il est mort, je ne pouvais plus faire les imitations (elle était comédienne). Je les ai enterrés avec lui. Je commençais à faire une imitation et une boule me montait à la gorge, ma voix ne sortait plus et je me mettais à pleurer. Je ne voulais plus les faire ! », a-t-elle exprimé lors d’une interview pour l’émission Hoy.

Le cancer, une constante dans la vie de Carmelita

Cette maladie a été très présente dans la vie de l’actrice, car elle a malheureusement touché et arraché son frère, Sergio Salinas Lozano (il est décédé en 2021), son ex-mari, Pedro Plascencia (1956-1971), son fils, Pedro Plascencia. Jr. (1956-1994) et son meilleur ami et assistant, Juan ‘El Chato’ Cejudo (1944-2012).

L’actrice a actuellement une fille, une petite-fille et une arrière-petite-fille

María Eugenia est sa seule fille vivante, issue de son mariage avec Pedro Plascencia.

Elle il avait une fille nommée Marisol, qui à son tour a fait de Carmelita une arrière-grand-mère, car elle a donné naissance à un fils alors qu’elle n’avait que 20 ans.