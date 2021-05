Ce sont les trois versions de Windows 10 qui viennent de perdre le support, la vôtre en fait-elle partie? | La technologie

Jusqu’à trois versions de Windows 10 viennent de mettre fin à leur prise en charge et vous devez vérifier que vous n’en exécutez aucune.

Cela ne s’était pas produit avant, mais dans les dernières heures jusqu’à trois versions de Windows 10 ont perdu la prise en charge qu’ils ne recevront plus à la fois le contenu et les mises à jour de sécurité et, par conséquent, il est pratique de vérifier que vous n’en exécutez aucune, afin de ne pas être exposé à de futures failles de sécurité.

Windows 10 est un système d’exploitation vivant et changeant, qui est mis à jour mois par mois à la fois avec de nouvelles fonctions, ainsi que pour couvrir les failles de sécurité qui peuvent vous laisser sans défense contre les cyberattaques, et c’est pourquoi il est pratique de toujours mettre à jour le système d’exploitation. à la dernière version.

Plus précisément, les trois versions qui ont atteint la fin du support ils sont 1909, 1809 et la version 1803. D’une part, la version 1809 reste compatible avec les clients du canal de service à long terme, tandis que la mise à jour 1909 reste compatible avec les clients Enterprise, Education et IoT Enterprise, jusqu’en mai 2022.

Pour comprendre cette coïncidence de fin de prise en charge de ces trois versions, Microsoft a étendu l’an dernier le support de la version 1803 de 6 mois supplémentaires pour les clients de l’éducation et les entreprises en raison de la pandémie.

Particulièrement important est en ce qui concerne la version 1909, celle de novembre 2019, et où les utilisateurs de Windows 10 Home, Windows 10 pro, Pro Education et Pro pour les postes de travail ne recevront plus aucun type de mise à jour à partir de maintenant.

En parlant des versions actuellement prises en charge telles que le 2004 et 20S2, à partir de maintenant, ils recevront les mêmes mises à jour cumulatives, puisqu’il faut préciser que le 20H2 n’était rien de plus qu’un ensemble de fonctions.

Windows 10 a beaucoup de bonnes choses, mais aussi quelques-unes qui nous rendent fous. Nous vous apprenons à les désactiver une fois pour toutes.

Maintenant, la plupart des utilisateurs sont sur le point de recevoir la version 21H1, la version de mai 2021, et lorsqu’elle sera disponible pour tout le monde dans les mois à venir, cette version ainsi que 2004 et 20H2 recevront également les mêmes mises à jour.

Pour vérifier si vous avez une mise à jour à installer, vous pouvez aller dans les options de Windows 10, «mises à jour et sécurité», et cliquer sur le bouton «vérifier les mises à jour». Si votre PC est compatible, la dernière version du système d’exploitation sera téléchargée et installée.