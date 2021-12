Ce sont les universités qui n’atteignent pas les objectifs en matière de changement climatique

Plus de la moitié de toutes les universités britanniques ne sont « pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs d’émissions » et ne respectent pas leurs engagements en matière de changement climatique, selon un classement de durabilité publié par People & Planet.

Seulement 46% des universités sont en bonne voie pour atteindre leurs objectifs de changement climatique 2020-21, tels qu’ils ont été fixés par le Higher Education Funding Council for England (HEFC) en 2010.

Le classement de People & Planet classe 154 établissements d’enseignement supérieur sur la base de plusieurs indicateurs, notamment : l’investissement et la banque éthiques, la réduction des émissions de carbone, ainsi que la politique et la stratégie environnementales.

La Manchester Metropolitan University est arrivée en tête, suivie du King’s College London et de Nottingham Trent. Le vice-chancelier de la MMU, le professeur Malcolm Press, a déclaré au Guardian qu’il était « absolument ravi », ajoutant: « » La durabilité fait partie intégrante de tout ce que nous faisons, de notre enseignement et de notre recherche à la façon dont nous construisons et utilisons notre campus. «

Au bas du classement se trouvait l’Université de Sunderland (154e), tandis que l’institution du Russell Group la moins performante s’est avérée être l’Université de Birmingham (138e).

Le directeur de la ligue universitaire de People and Planet, Jack Ruane, a déclaré que bien que de nombreuses universités aient fait des progrès, les résultats ne sont « toujours pas bons dans l’ensemble ».

« Les étudiants sont sages pour le greenwashing », a déclaré Ruane. « Si une université dit qu’elle est durable mais investit dans les combustibles fossiles, les étudiants ne vont pas croire les références de durabilité que l’institution revendique. Cela fait donc déjà partie intégrante de la prise de décision des étudiants.

Les 10 meilleures universités « classées par performance environnementale et éthique » sont :

1. Université métropolitaine de Manchester

2. King’s College de Londres

3. Université de Nottingham Trent

4. Université De Montfort

5. Université métropolitaine de Cardiff

6. Université de Worcester

7. Université des Arts de Londres

8. Université du Bedfordshire

9. Université de Plymouth

10. Université de Swansea

… et voici les 10 dernières universités

145. Université de Bolton

146. Collège royal des arts

147. Université de Ravensbourne à Londres

148. Collège universitaire de Birmingham

149. Université des arts de Norwich

150. Collège universitaire Stanmillis

151. Académie royale de musique

152. Institut d’art de Cortauld

153. Collège universitaire d’ostéopathie

154. Université de Sunderland

Pour les classements complets, cliquez ici.

