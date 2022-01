Ce sont les véhicules qui ne peuvent plus circuler à Madrid à l’intérieur de la M-30

01/01/2022 à 15:56 CET

PE

Certains véhicules étiquetés A Ils ne pourront pas circuler à Madrid à l’intérieur du M-30 à compter de ce samedi 1er janvier avec l’entrée en vigueur des présentes prescriptions de Zone à faibles émissions de Madrid (ZBE).

Le conseil municipal accorde deux mois dans la phase de préavis depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ZBE avant que le système de contrôle télématique automatique utilisant des dispositifs photo-rouges installés dans l’amande centrale ne commence à émettre des sanctions, comme prévu à l’article 242 du règlement.

Pourtant, du 1er janvier au 1er mars à 23h59 aucune amende ne sera envoyée aux propriétaires de véhicules capturés par voie télématique en train de commettre une infraction. Pendant ce temps, une communication à caractère purement informatif sera envoyée précisant les raisons qui ont motivé le règlement de Madrid ZBE, la date prévue pour son fonctionnement effectif et le montant de la sanction.

Tout au long de 2022, ce système automatisé sera renforcé par l’installation de caméras situé aux entrées de l’amandier central, qui aura également un préavis de deux mois à compter de son installation.

Le contrôle d’accès sera effectué automatiquement et également manuellement si à tout moment un agent de l’autorité arrête une voiture et qu’elle ne répond pas aux exigences pour circuler dans la zone. Dans ce dernier cas et même si l’infraction survient en phase d’avertissement, elle pourra être signalée pour manquement à l’ordonnance.

L’accès interdit à Madrid ZBE, comme aux deux autres ZBDEP, constitue une infraction mineure à la circulation jusqu’au 20 mars inclus de l’année 2022 et peut être sanctionné conformément aux articles 80.1 et 81 de la loi sur la circulation, la circulation des véhicules à moteur et la sécurité routière de 90 euros.

Les B et les C peuvent entrer

Avec le démarrage de Madrid ZBE, Les véhicules avec la classification environnementale B et C peuvent entrer, stationner et circuler à l’intérieur de la M-30 sans limitations, à l’exception de celles établies par Madrid Distrito Centro si l’on accède à l’intérieur de son périmètre.

Mais si L’accès et la circulation seront progressivement restreints aux différentes couronnes territoriales jusqu’en 2025 à certaines voitures classées environnementales A, c’est-à-dire les véhicules à essence immatriculés avant 2000 et les véhicules diesel immatriculés avant 2006, qui sont les plus polluants, a rappelé la mairie de Madrid.

Ils sont exonérés jusqu’au 1er janvier 2025 le A destiné à la distribution urbaine de marchandises. Concrètement, les véhicules de tourisme avec la classification environnementale A des catégories par critères d’utilisation 00 (non précisé), 02 (famille) et 33 (tout-terrain) auront une série de limitations. qu’au 1er janvier 2022 ne sont pas domiciliés dans la ville de Madrid dans le registre des véhicules et sont inclus dans le registre de la taxe sur les véhicules à traction mécanique (IVTM) de la mairie de Madrid ou qui cesseront de l’être ultérieurement.

A) Oui, À partir de ce 1er janvier, son accès et sa circulation sur les voies publiques urbaines à l’intérieur de la M-30 sont interdits, à l’exclusion de la M-30 elle-même., et dès le 1er janvier 2023 son accès et sa circulation sur la M-30 seront interdits.

À partir du 1er janvier 2024, l’accès et la circulation sur toutes les voies publiques urbaines de la municipalité de Madrid seront interdits., tandis qu’à partir du 1er janvier 2025, l’interdiction 2024 s’étend également aux voitures A domiciliées à Madrid et inscrites au registre IVTM de la mairie. A compter de cette date, les véhicules A qui ne sont pas des voitures particulières (camions, camionnettes, motos et cyclomoteurs) et qui jusqu’au 31 décembre 2024 n’avaient aucune restriction, ne pourront ni accéder ni circuler dans la capitale.

Des exceptions

Madrid ZBE prévoit des exceptions aux limitations des véhicules de classification environnementale A à compter du 1er janvier 2025. D’une part, Des véhicules spécialement adaptés pour être conduits par ou pour le transfert de personnes à mobilité réduite pourront accéder, à condition qu’ils soient enregistrés dans le système de gestion des accès Madrid ZBE et affichent légalement le TEPMR respectif.

Les véhicules reconnus comme véhicules historiques peuvent également entrer dans Madrid ZBE conformément aux dispositions du décret royal 1247/1995, du 14 juillet, qui approuve le Règlement sur les véhicules historiques. Sont également exemptés les véhicules d’urgence (lutte contre l’incendie) et les forces armées.