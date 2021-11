Ce sont les versions les plus importantes de la princesse Diana sur les écrans

Kristen Stewart révèle les détails de son rôle de princesse Diana 1:31

. – La princesse Diana a vécu une vie si notoire et publique qu’il n’est pas étonnant que les scénaristes et les réalisateurs l’aient utilisé pour la télévision et le cinéma depuis que le monde connaît son nom.

La vie de la princesse fut courte mais intense : elle était une aristocrate de 19 ans lorsqu’elle s’est fiancée à Carlos, une princesse de 20 ans lorsqu’elle est devenue l’une des femmes les plus célèbres du monde, et une princesse de 36 ans. vieille divorcée et mère de deux enfants, lorsqu’il décède dans un accident de voiture à Paris. Et dans les années avant et après sa mort en 1997, les cinéastes ont utilisé les éléments les plus dramatiques de leur vie pour raconter des histoires, plus récemment le drame emblématique de Pablo Larraín « Spencer », mettant en vedette Kristen Stewart dans le rôle de la princesse du village.

Kristen Stewart révèle les détails de son rôle de princesse Diana 1:31

Cependant, les sourires timides et les yeux flamboyants de Diana sont plus faciles à capturer que sa douleur intérieure et sa rébellion silencieuse. Les gestes physiques seuls ne font pas une grande performance. Beaucoup ont joué la défunte princesse de Galles au cinéma et à la télévision, 12 selon les récits de People, avec plus ou moins de succès. Jetez un œil à certaines des cibles les plus mémorables que nous ayons vues à l’écran.

Naomi Watts, « Diane » (2013)

Watts a certainement été à la hauteur de cette adaptation par ailleurs ennuyeuse des dernières années de la vie de Diana, mais le film extrêmement sérieux a été « saccagé par les critiques britanniques », a rapporté CNN au moment de sa sortie. . Bien que le film dramatise certains des moments les plus emblématiques de la princesse de Galles, comme sa promenade dans un champ de mines en Angola dans le cadre d’une campagne contre les mines terrestres, le film a été critiqué pour son manque de drame et de sentiment, entre autres qualités importantes. .

Un critique du Guardian, dans une critique d’une étoile, s’est ouvertement demandé si le film était « un complot du MI5 pour salir le nom de Diana et la faire paraître plastique et absurde ». Bien que certains l’aient félicitée pour son accent, la plupart des critiques étaient « insatisfaits » de la performance de Watts.

Emma Corrin, « La Couronne » saison 4 (2020)

Young Spencer de Corrin, peut-être l’adaptation la plus douloureuse de Diana jamais portée à l’écran, a été écrit comme la figure la plus sympathique de la série. Tout au long de la saison, les téléspectateurs ont vu Diana passer d’une aristocrate dynamique et naïve à une mère féroce et une épouse défensive (ou ex-femme, comme nous verrons probablement Diana divorcer de Carlos dans la prochaine saison de « The Crown »). Sa performance était si émouvante et la réaction à la royauté que la série représentait si négative que le ministre britannique de la Culture a supplié Netflix d’ajouter un avis pour faire savoir au public que la série était une œuvre de fiction. Corrin a remporté un Golden Globe pour cette performance.

Jeanna de Waal, « Diane : la comédie musicale » (2021)

Bien que la comédie musicale dans laquelle il joue – tourné pour le streamer avec des plans pour la première à Broadway plus tard ce mois-ci – ait été universellement décriée lors de sa première sur Netflix, de Waal injecte au moins un peu de chaleur dans les ballades de style années 80 avec des lettres qui manquent. Confinée alors même qu’elle sort de la scène et déchire sa robe émeraude pour révéler un jupon Maddona en dentelle blanche, de Waal parvient à faire quelque chose avec des paroles comme « Harry mon fils roux / Tu seras toujours le meilleur ». Un critique de RogerEbert.com a qualifié sa performance de « capable, bien qu’un peu raide », même dans les scènes où Diana est en privé. C’est un choix curieux, surtout pour un art aussi imaginatif que le théâtre musical.

Le tempérament de Diana peut être difficile à traduire en chanson : l’extraordinaire drag queen Katya a également joué Diana dans un numéro musical de « RuPaul’s Drag Race: All Stars », une performance que Rupaul jugeait manquante. Cependant, contrairement à De Waal, la drague de Katya, Diana, a été autorisée à « bercer » un peu, même en lançant son diadème.

Kristen Stewart, « Spencer » (2021)

C’est le « ils ne savent pas » (« ils ne savent pas ») qui se répercutent dans le monde entier. Stewart n’a prononcé que deux mots en tant que Diana dans la bande-annonce de « Spencer », dont la plupart étaient centrés sur sa rupture tranquille dans le somptueux et obsédant domaine de la famille royale de Sandringham, mais ceux qui doutaient de la star de « Twilight » « Je pouvais réussir à imiter Diana accent qu’ils avaient tort. Le réalisateur Pablo Larraín a qualifié Stewart de « force de la nature » dans le rôle de Diana, qui constitue la base d’un film souvent fantastique qui, selon Brian Lowry de CNN, est plus une fable qui se donne une certaine liberté qu’un biopic fiable ( le fantôme d’Anne Boleyn fait une apparition à un moment donné). Bien que son film soit susceptible de diviser le public à la recherche d’une histoire franche sur la princesse de la ville, Stewart sonne déjà pour l’Oscar pour sa performance de premier ordre dans « Spencer ».

La Diana des séries et des films pour la télévision

Plusieurs femmes ont joué Diana dans des téléfilms au cours des 40 dernières années, dont Catherine Oxenberg de « Dynasty » (deux fois, à 10 ans d’intervalle) et la star de « Star Wars » Genevieve O’Reilly. Beaucoup de ces films et mini-séries ont été des échecs critiques, mais un seul a été adapté de la biographie collaborative de Diana : « Diana : Her True Story », une mini-série de 1993 avec Serena Scott Thomas. Sa Diana était glaciale et distante, le film se concentrait fortement sur son mariage avec Carlos, et elle portait exclusivement des perruques en forme de bol. Les cheveux n’étaient pas bons, mais les critiques étaient relativement bonnes : sur une note positive, Variety a qualifié la série de » engageante et divertissante « , bien que Entertainment Weekly ait remis en question sa représentation négative de Carlos, un » sans-abri égoïste, pessimiste et maussade » ; après tout, c’était l’histoire de Diana.

Prochainement : Elizabeth Debicki, « The Crown » saison 5 (2022)

Nous n’avons rien vu de Diana de Debicki au-delà des photos prises sur le plateau, mais elle ressemble beaucoup à la princesse (bien que, à plus de six pieds de haut, Debicki mesure quelques centimètres de plus que la princesse de Galles). Elle incarnera Diana pour les deux dernières saisons de « The Crown », succédant à Corrin. Nous verrons probablement la robe débardeur noire de Debicki don Diana et reverrons l’interview révélatrice de Di avec Martin Bashir, qui a fait l’objet d’une enquête des décennies plus tard par la BBC sur des allégations selon lesquelles il aurait induit Diana en erreur en utilisant de faux documents pour sécuriser l’interview. (Et j’espère que Debicki portera également des sweat-shirts amples et des shorts de vélo, un style décontracté que Diana a popularisé bien avant que Kim Kardashian et les jeunes TikTokkers ne l’essaient.)