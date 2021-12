Ce sont les villes universitaires avec le plus de cas de Covid en ce moment

Une fois de plus, Covid est de retour en force – menaçant de ruiner nos plans de Noël et du Nouvel An. Cela semble vraiment sans fin et si vous ne riez pas (surtout à ces 21 mèmes omicron), alors vous pleurerez.

Si vous avez l’impression que tous ceux que vous connaissez ont Covid en ce moment, c’est probablement parce qu’ils en ont. Comme littéralement, tout le monde le fait. Certains élèves seront même obligés de s’isoler le jour de Noël.

Hier, les nouveaux cas de Covid ont atteint un record déprimant, avec plus de 88 000 personnes testées positives.

Les cas sont variés dans tout le pays et sans surprise, Londres revendique la première place pour le plus grand nombre de cas – avec près de 60 000 tests positifs signalés au cours des sept derniers jours.

Comme d’habitude, nous vous soutenons et avons compilé une liste des villes universitaires les plus infectées par Covid en ce moment. Fondamentalement, ce n’est qu’un avertissement pour vous dire dans quoi vous vous êtes embarqué et pour vous enfuir très, très loin.

Voici les universités avec le plus de cas de Covid signalés au cours des 7 derniers jours :

1. Londres – 59 379

2. Oxfordshire – 5 312

3. Birmingham – 4 458

4. Nottinghamshire – 4 330

5. Cambridgeshire – 4 260

6. Warwickshire – 3 029

7. Leeds – 2 780

8. Ville de Glasgow – 2 539

9. Manchester – 2.511

10. Liverpool – 2 361

11. Ville d’Édimbourg – 2 343

12. Bristol – 2 338

13. Brighton et Hove – 1 884

14. Sheffield – 1 824

15. Cardiff – 1759

16. Southampton – 1 415

17. Newcastle upon Tyne – 1 293

