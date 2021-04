Ce sont les virus les plus susceptibles de déclencher une nouvelle pandémie selon les experts en virologie | Vie

La communauté scientifique mène déjà une surveillance maladive de nombreux nouveaux virus qui menacent l’humanité et qui pourraient représenter une future pandémie.

Bien qu’il puisse sembler que le COVID-19 ait pris l’humanité par surprise, les scientifiques préviennent déjà depuis des années qu’une pandémie était à venir, c’est-à-dire que la communauté scientifique surveille constamment en détail toutes les menaces virales qui peuvent devenir une pandémie potentielle, et grâce à un nouveau projet, nous pouvions déjà savoir quel virus craindre.

Pour sensibiliser la population mondiale et les gouvernements, une équipe de chercheurs a lancé une initiative sous la forme d’une base de données de centaines et de centaines de virus les trier par risque et mutations, et qui est actuellement surveillé pour leur potentiel à passer des animaux aux humains à tout moment.

«Le SRAS-CoV-2 n’est qu’un exemple de plusieurs milliers de virus susceptibles de se propager des animaux aux humains», dit-il. Zoë Grange, responsable de SpillOver. « Nous devons non seulement identifier, mais aussi hiérarchiser, les menaces virales présentant le plus grand risque de propagation avant qu’une autre pandémie dévastatrice ne se produise. »

Cette enquête virale massive vient grâce à un projet appelé PREDICT qui est réalisé à partir de plus d’un demi-million d’échantillons prélevés sur 75000 animaux identifiant plus de 700 nouveaux virus.

Après cela, ils ont demandé à 150 experts en virologie et en santé publique d’analyser 50 facteurs de risque possibles, y compris l’espèce hôte porteuse du virus, l’emplacement où l’espèce a été trouvée, les relations passées, etc., et ils ont dû classer l’importance. de chaque facteur de risque ainsi que d’autres éléments tels que les modes de transmission et la capacité d’infecter de nombreux hôtes, jusqu’à ce qu’une classification générale soit définie.

Chaque menace a reçu un score compris entre 1 et 155, et les virus avec les scores les plus élevés incluent le SRAS-CoV-2, qui se situe entre Lassa et Ebola, qui ont provoqué de multiples flambées.

Désormais, tous ces rapports analysés par des spécialistes sont accessibles à tous sur le site Web Spillover, où vous pouvez consulter tous les virus qu’ils ont analysés, leurs classifications, leurs variantes et le potentiel qu’ils pourraient devenir une prochaine pandémie.

« Cet outil est destiné à lancer une conversation mondiale qui nous permettra d’aller bien au-delà de ce que nous pensions de la classification des virus dans le passé et de permettre une collaboration scientifique en temps réel pour identifier précocement les nouvelles menaces », a déclaré le co-auteur de l’étude. Jonna Mazet, professeur à l’École de médecine vétérinaire UC Davis.