Ce sont les voitures avec le plus d’appuis | Moteur

Les voitures de sport d’aujourd’hui nous éblouissent avec un grand nombre de puissance, de vitesse et d’accélération. Voulez-vous savoir quelles sont les voitures avec le plus d’appuis?

J’ai lu récemment dans le test de la Porsche 911 Turbo S qu’avec toutes les ailes en position “attaque”, elle pouvait générer 100 kg d’appui, un chiffre relativement faible… du moins par rapport aux autres modèles sœurs. Par exemple, lorsque j’ai testé la Porsche 911 GT2 RS, on m’a dit qu’elle générait 100 kg à l’avant et 200 kg à l’arrière.

Il arrive aussi que de nos jours les constructeurs de voitures de sport nous éblouissent avec le big data. C’est la nouvelle façon de vendre du 21e siècle. Le premier modèle à dépasser les 400 km/h, 300 mph, plus de 1 000 ch, moins de deux secondes au 0 à 100… Il y a déjà beaucoup de ça et c’est ça quand vous partez avec votre voiture de sport qui il fait le 0 à 100 en moins de six secondes, ce qui est mieux que bien, sonne comme le stock Daewoo Lanos avec un cylindre désactivé.

L’une de ces voitures livrées avec des données effrayantes est la Brabham BT62 (photo ci-dessus), une hypercar au nom historique qui donne aux fans de sport automobile leurs cheveux comme des pointes.

La Brabham du 21ème siècle est un modèle qui ne manque pas son nom de famille : elle est incroyablement rapide et capable de résister aux forces G des meilleures voitures de course. Nos coéquipiers de Top Gear England, qui l’ont déjà essayé, nous ont dit que pour eux c’était l’hypercar la plus performante pour la piste de tous les nombres. Et attention, car on parle de modèles comme l’Aston Martin Vulcan, la Ferrari FXX-K et autres petits anges.

L’un de ses points forts est sa capacité à générer une force d’appui, ou force descendante. Les kilos qu’ils poussent en courant, pour se comprendre. Selon la marque, à 300 km/h le flux d’air pousse la voiture vers le bas avec une force de 1 600 kilos. De plus, selon les calculs du constructeur, à partir de 265 km/h la voiture pourrait rouler à l’envers sur le toit sans tomber, bien qu’ils s’empressent également de confirmer qu’il ne s’agit que de calculs théoriques.

Alors maintenant, vous le savez : 100 kilos pour la 911 Turbo S et 1600 pour la BT62. Alors c’est beaucoup ? Un peu, à en juger par les valeurs de ses rivaux. Le dernier à entrer dans la liste a été le Czinger C21 et il a été placé en haut… et il ne quitte presque pas votre écran avec des données telles qu’un rapport poids/puissance inférieur à 1 kg/CV. Fou.

Mais voyons quels sont ceux-ci honorés par la bénédiction du vent…

Cet article a été publié sur Top Gear par Luis Guisado.