Ce sont les voitures exclues du nouveau test ITV

01/01/2021 à 09:00 CET

MONSIEUR

Les révision de véhicule neuf Elle a généré certaines incertitudes chez les propriétaires de voitures. Face à la Contrôle technique des véhicules (ITV) des doutes surgissent toujours, cette fois renforcés par diverses nouveautés à appliquer. Parmi eux, un nouveau test d’émissions (via le système OBD) qui préoccupe beaucoup, même si, selon les experts, cela ne devrait pas inquiéter.

C’est le nouveau détail des véhicules qui sera regardé à la loupe dans les centres de contrôle technique, mais les conducteurs doivent s’informer avant de s’alarmer, car De nombreuses voitures seront exclues de ce test et, de plus, les prévisions des experts d’ITV sont que le test du système OBD sera réussi par la plupart des véhicules.

Qu’est-ce que le système OBD ?

OBD (On Board Diagnostics) est un système de diagnostic embarqué dans les véhicules, dont les centres ITV sont désormais équipés. Ce système de lecture leur permet d’obtenir une surveillance et un contrôle complets du moteur et des autres dispositifs du véhicule. Ainsi, ils peuvent analyser de manière exhaustive et fiable le niveau des émissions des véhicules.

Quels véhicules doivent le surmonter ?

Tous les véhicules ne sont pas tenus de mesurer leurs émissions via le système de diagnostic embarqué (OBD). Le contrôle des émissions avec le système OBD s’applique exclusivement aux véhicules immatriculés au 1er janvier 2011 et aux véhicules industriels au 1er janvier 2014.

L’amende à laquelle vous vous attendez le moins lorsque vous garez votre voiture dans la rue

La rareté du stationnement est un réel maux de tête pour des milliers de conducteurs, notamment dans les rues des grandes villes. À l’heure actuelle en Espagne, il n’y a pas une majorité de ceux qui ont deux places de stationnement malgré le fait d’avoir plus d’un véhicule dans la famille, et même plus de deux. Ainsi ceux qui ont trouvé une place de parking dans le quartier à midi ou la nuit devront faire face à la même mission désespérée le lendemain.

Mais ceux qui croient qu’en laissant la voiture bien garée, dans une zone autorisée, ils sont déjà exempts de sanction, ils ont tort. Il y a une amende que de nombreux conducteurs ont déjà appliquée et cela n’a rien à voir avec les hypothèses précédentes. Car laisser la voiture garée n’est pas une excuse pour ne pas avoir tous les papiers en règle. Et le conducteur n’a pas non plus besoin d’être à l’intérieur du véhicule. En effet, une sanction est prononcée que la personne concernée apprend lorsque la lettre de la DGT arrive à son domicile.

Pouvez-vous être condamné à une amende pour stationnement dans la rue sans ITV ou expiré ?

Les experts assurent que oui sans aucun doute. Seulement dans ces cas, le déclencheur du dossier de sanction sera toujours circonstanciel, ou le résultat d’un décès. Celui qu’un agent de la police locale ou de la garde civile reçoit une journée pour « ratisser » les rues de votre quartier et avertit que votre voiture n’a pas l’autocollant ou qu’il semble qu’il dépasse la validité de l’examen.

Auprès de cabinets spécialisés en droit de la circulation confirmer l’augmentation de ces pénalités ces derniers mois. Des amendes dont seuls les propriétaires de véhicules qui avaient traité le retrait temporaire ont été libérés.

Qu’il s’agisse de conduire ou de stationner, l’amende pour ne pas avoir d’ITV ne varie pas. A partir de 200€ pour rouler avec la date de validité du contrôle passé, à 500 euros s’il est confirmé qu’elle ne l’a pas dépassée. Dans le premier cas, la remise de 50 % est appliquée pour un paiement rapide, tandis que pour le second la figurine est immobile.