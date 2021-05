Ce sont les vrais avantages de boire du thé selon l’OCU | Vie

L’OCU met en évidence un certain nombre d’avantages du thé, mais ne conseille pas non plus sa consommation excessive.

Le thé fait partie de ces boissons auxquelles on attribue des dizaines d’avantages pour notre santé, mais comme toute autre chose dans la vie, l’excès n’est pas non plus recommandé, et selon l’OCU, le thé présente des avantages évidents, mais aussi des inconvénients.

Bien que vous aimiez le café, il n’est pas non plus bon en grande quantité, et il en va de même avec le thé, avec lequel il partage certains aspects. Le thé est une boisson d’origine chinoise et on lui attribue depuis des centaines d’années une multitude d’effets bénéfiques et stimulants pour notre santé. Et selon l’OCU, le thé a certains effets antioxydants, et cela peut nous aider avec l’alimentation, mais il faut aussi garder à l’esprit d’autres types d’aspects pour ne jamais se passer de nourriture.

Peut-être la plus grande question qui se pose est celle de la consommation de thé sont ses effets antioxydants hypothétiques. Le thé contient des flavonoïdes et des catéchines, qui sont des antioxydants qui protègent les cellules tissulaires contre les radicaux libres.

Et c’est que bien que la consommation d’aliments contenant des antioxydants soit bénéfique pour la santé, ils précisent également que, pour l’instant, le Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire n’a fait aucune déclaration officielle à cet égard liant la consommation de thé et les effets antioxydants.

Il faut également tenir compte du fait que la quantité d’antioxydants présente dans le thé dépend de tout type de variété et de nombreux autres facteurs tels que la quantité utilisée ou le temps qu’il est dans l’eau, ce qui est une question difficile à résoudre.

Si vous souhaitez acheter une machine à café à capsules et faire le bon choix, nous avons compilé une liste des meilleures machines Nespresso que vous pouvez trouver actuellement sur le marché, ainsi que par gamme de prix.

Ce qui est clair, c’est que Le thé ne peut jamais être utilisé pour remplacer les fruits ou les légumes dans un régime. Les fruits et légumes sont des antioxydants, mais ils fournissent également des vitamines, des minéraux et des fibres. Il n’est pas non plus prouvé que le thé prévient les problèmes cardiovasculairesParce que si les antioxydants aident, il n’y a pas de recherche convaincante.

Ce n’est pas non plus prouvé ce thé vous aide à perdre du poids, et bien qu’ils commentent que la consommation élevée de thé vert peut avoir des effets favorables sur notre poids corporel et la distribution des graisses, il n’y a pas non plus de recherche claire.

Depuis le 15ème siècle, nous consommons du café torréfié et moulu. Si vous voulez rester fidèle à la tradition, rien de mieux que de le préparer vous-même chez vous. Cafetières goutte à goutte ou machines à café à capsules modernes, laquelle préférez-vous?

Il convient de préciser que le thé contient de la théine, qui est une molécule exactement la même que la caféine et qui agit comme un stimulant du système nerveux diminution du sommeil et réduction de la sensation de fatigue, bien qu’en plus petite quantité qu’un café.

Bref, le thé présente une série d’avantages, mais il est conseillé de toujours l’accompagner d’une bonne alimentation riche en toutes sortes d’aliments.