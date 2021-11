Ce sont les vrais dangers de dormir à des heures inappropriées, selon une étude

11/10/2021 à 14h30 CET

Claudio Torres Rojas

Les heures de sommeil de chaque personne peuvent varier d’un monde à l’autre. Il y a des gens qui se couchent très tôt et se lèvent très tôt, mais il y en a beaucoup d’autres qui passent une grande partie de leur vie éveillés la nuit et se couchent très tard. Mais dans quelle mesure cela peut-il influencer notre santé ? Étude vous avez essayé d’en extraire des données.

De plus, cette étude a pris en compte les données de 88 926 volontaires avec une moyenne d’âge de 61 ans(En fait, 500 000 ont participé, mais seul le nombre susmentionné de volontaires sont ceux qui ont incorporé des capteurs pendant au moins une semaine pour surveiller leur activité physique réelle).

Et les résultats de l’étude sont très intéressants et importants pour ceux qui veulent prendre le maximum de soin d’eux-mêmes. Il s’agit d’une étude qui dure depuis des années et qui a permis de dégager des données telles que :

Les que ils se couchent entre 23h00 et minuit ils ont un risque 12% plus élevé en souffrant de maladies cardiovasculaires ils se couchent avant 22h00, ce chiffre monte à 24 %Et ceux qui se couchent après minuit, ont un risque 25% plus élevé d’avoir ces maladies

Apparemment, c’est parce que chaque être humain a une horloge interne qui Il est altéré si l’on varie beaucoup l’heure du coucher et cela nous fait avoir un risque plus élevé de contracter des conditions.