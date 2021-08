Ce sont leurs premières de la semaine

in

A cette occasion nous vous mentionnerons quels sont les premières de Amazon Prime Vidéo et Disney Plus pour cette semaine du 16 au 22 août, soyez donc très attentif car ils vous réservent plusieurs surprises que vous voudrez sans aucun doute voir.

Si pour le moment vous êtes allongé dans votre lit en pensant à ce que vous verrez dans la semaine de 16 à 22, alors remarquez que nous apportons la solution.

Puisque nous vous ferons savoir quels titres vous pourrez apprécier tout au long de cette semaine, qui arrivent sur Disney + et Amazon Prime Video.

Par exemple, la nouvelle version de The Adventures of Doctor Dolittle avec Robert Downey Jr, mais aussi quelques premières dans la catégorie Cats, une adaptation de la célèbre comédie musicale qui a triomphé sur scène et que nous pouvons désormais apprécier depuis le salon de notre Maisons.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, nous avons de nouvelles saisons de plusieurs séries sur la plate-forme Disney, ainsi que du cinéma espagnol comme La isla minim, des titres qui rejoignent une liste que nous vous montrons par ordre chronologique.

Alors sans plus tarder, voici les premières des deux plateformes :

1

18 août

Alias ​​​​- Série complète – Disney Plus

Journal d’un futur président – Saison 2 – Disney Plus

Star contre les Forces du Mal – Saison 3 et 4 – Disney Plus

Tyrante – Saisons 1, 2 et 3 – Disney Plus

Labyrinthe d’erreurs – Disney Plus

2

20 août

Prise 2 – Disney Plus

Non contrôlé – Disney Plus

L’île minimale – Disney Plus

Je te veux – Disney Plus

Le secret de l’os à moelle – Disney Plus

Escargot House – Prime Video

Neuf parfaits étrangers – Prime Video

3

22 août

Chats – Prime Video

Les aventures du docteur Dolittle – Prime Video