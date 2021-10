Ce sont leurs premières du 18 au 24 octobre

Disney + : ce sont ses premières du 18 au 24 octobre | Instagram

A cette occasion, nous vous communiquerons toutes les premières Disney + pour cette semaine du 18 au 24 octobre 2021, alors lisez la suite pour ne rien manquer des nouveautés du vaste catalogue de la souris.

Nous vous avons déjà présenté les premières d’Amazon Prime et de Netflix et nous arrivons maintenant au tour de Disney Plus.

Après les premières de grandes productions telles que Cruella ou Free Guy, nous avons cette semaine l’arrivée de plusieurs nouvelles séries telles que Los Secretos De Sulphur Springs, Dollface ou Dear or Alive, mais aussi plusieurs titres sur la scène espagnole comme Fuga de cerebros ou Que les moches meurent.

Alors sans plus tarder, voici toutes les premières qui restent sur la plateforme Disney plus pour cette semaine du 18 au 24 octobre :

1

20 octobre

Les secrets de Sulphur Springs – Saison 1 Dollface – Saison 1 Deep State – Saison 1 à 2 HIT – Saison 1 Dead and Express – Saison 1 Dead or Alive – Saison 1 FAUCI 2

22 octobre

La montagne entre nous Victor Frankenstein

[REC] 3 Laissez le laid mourir Drain de cerveau Hippo contre Crocodile Jaguar Beach Combattez le requin contre le thon Requins et volcans