Ce sont nos trouvailles préférées lors de la vente «épique» du Black Friday d’Amazon, qui se déroule maintenant

Si vous essayez de remporter les meilleures offres du Black Friday cette année, vous ne voulez pas attendre le lendemain de Thanksgiving pour commencer à magasiner. C’est parce qu’Amazon, ainsi qu’un certain nombre d’autres détaillants, a commencé sa vente Black Friday tôt, offrant des offres et des remises importantes sur les appareils Amazon, les appareils de cuisine, les Chromebooks, les appareils de streaming, les jouets les plus populaires de 2021 et plus encore. Même les cartes-cadeaux Amazon sont en vente : Achetez 50 $ en cartes-cadeaux, obtenez un crédit Amazon de 10 $.

Nous avons compilé ci-dessous certains de nos faits saillants préférés de la grande vente d’Amazon. Mais si vous souhaitez passer directement aux offres, appuyez sur le bouton ci-dessous et achetez immédiatement la vente Black Friday d’Amazon.

Il existe un certain nombre de bonnes raisons de magasiner tôt pour les vacances cette année. Les pénuries de la chaîne d’approvisionnement et les retards d’expédition ajoutent du retard à la saison des vacances, ce qui signifie que vous ne pourrez peut-être pas obtenir les articles spécifiques que vous recherchez aux prix que vous souhaitez les payer. Il est agréable de conclure des offres anticipées, d’obtenir de superbes cadeaux pour les amis et la famille et d’éviter un peu de stress pendant la période des fêtes.

Et restez à l’écoute : attendez-vous à de nombreuses autres offres à durée limitée de grandes marques telles qu’Apple, Samsung, Hasbro, Sony, Shark, Bose, KitchenAid et L’Oréal Paris à venir cette saison des fêtes sur Amazon.

Offre de carte-cadeau Amazon avant le Black Friday

(Photo : Amazon)

Commençons par notre offre Amazon préférée, car c’est comme de l’argent gratuit dans votre poche. Jusqu’au 18 décembre, les nouveaux acheteurs de cartes-cadeaux Amazon recevront un crédit promotionnel de 10 $ lorsqu’ils achèteront 50 $ ou plus en cartes-cadeaux Amazon. (Le crédit apparaît jusqu’à deux jours après l’achat.)

Achetez 50$ de cartes-cadeaux, obtenez un crédit de 10$

Offres sur les appareils Amazon avant le Black Friday

Vous cherchez à économiser de l’argent sur les caméras de sécurité résidentielles Blink (jusqu’à 33 % de réduction), l’Echo Show 5 (50 % de réduction), un Kindle d’Amazon ou l’un des autres gadgets populaires d’Amazon ? Voici toutes les meilleures offres pré-Black Friday sur les appareils fabriqués par Amazon en ce moment.

Téléviseurs intelligents Amazon Fire TV 4K 50″ et 55″ : 330 $ et 380 $

(Photo : Amazon)

Vous pouvez obtenir un accord sur les nouveaux téléviseurs intelligents d’Amazon avec Fire TV intégré – les modèles 50 pouces et 55 pouces sont tous deux réduits lors de la première vente Black Friday d’Amazon. « Ce n’est pas un contraste OLED », déclare la critique d’Amazon Gail Hughes, « mais c’est un magnifique 4K HDR ».

Acheter maintenant: Téléviseur intelligent Amazon Fire TV 4K de 50 pouces, 320 $ (au lieu de 470 $)

Acheter maintenant: Téléviseur intelligent Amazon Fire TV 4K de 55 pouces, 380 $ (au lieu de 520 $)

Pour une mise à niveau par rapport au modèle de base Amazon Fire TV 4K, consultez Amazon Fire TV Omni Series 4K. Ce téléviseur a des capacités de chat image dans l’image et un micro intégré, il peut donc être contrôlé en mode mains libres sans télécommande.

Acheter maintenant: 50 « Amazon Fire TV Omni Series 4K, 360 $ (au lieu de 510 $)

Acheter maintenant: 55″ Amazon Fire TV Omni Series 4K, 410 $ (au lieu de 560 $)

Écho Show 5 : 40 $

(Photo : Amazon)

L’Echo Show 5 de première génération (2019) est un moyen incroyablement abordable de démarrer avec l’écosystème de la maison intelligente Alexa. Dispose d’un écran de 5,5 pouces et d’un prix considérablement réduit.

Acheter maintenant: Echo Show 5, 40 $ (réduit de 80 $)

Tablette Amazon Fire HD 8 (32 Go) : 45 $

(Photo : Amazon)

La tablette Amazon Fire HD 8 dispose d’un écran de 8 pouces, de 32 Go ou 64 Go de stockage (extensible à 1 To) et jusqu’à 12 heures d’autonomie. Il est en promotion lors de la première vente du Black Friday d’Amazon, vous aurez donc du mal à trouver une tablette comparable aussi bonne à ce prix.

Acheter maintenant: Tablette Amazon Fire HD 8 (32 Go), 45 $ (au lieu de 90 $)

Kindle Paperwhite : 85 $

(Photo : Amazon)

Bien que ce Paperwhite soit le modèle 2018, il dispose d’un écran de 6 pouces facile à lire et de 32 Go de stockage. De plus, il est étanche et coûte près de la moitié de son prix d’origine.

Acheter maintenant: Kindle Paperwhite, modèle 2018, 85 $ (au lieu de 160 $)

Le dernier Kindle Paperwhite d’Amazon est doté d’un écran plus grand de 6,8 pouces et de 8 Go de stockage. Si vous recherchez le dernier Kindle pour offrir ces vacances, ce Kindle Paperwhite est ce qu’il vous faut.

Acheter maintenant: Kindle Paperwhite, modèle 2021 avec écran 6,8″ (8 Go), 160 $

Fire TV Stick 4K : 25 $

(Photo : Amazon)

Diffusez du contenu Netflix, Prime Video, Disney+ et plus encore en 4K Ultra HD éclatant avec le Fire TV Stick 4K d’Amazon, maintenant à 25 $ de réduction – le meilleur prix que nous ayons vu pour cela. Livré avec une télécommande vocale Alexa.

Acheter maintenant: Fire TV Stick 4K, 25 $ (au lieu de 50 $)

Offres de jouets pré-Black Friday sur Amazon

Amazon propose des offres sur certains des jouets les plus populaires de 2021. Choisissez parmi une sélection de jouets populaires qui comprend le best-seller WowWee Fairy Finder, LOL Surprise ! poupées, jouets Paw Patrol et plus encore.

Commençons par une offre quotidienne intéressante : Amazon propose 20 % de réduction sur les jouets et kits STEM pour la Journée nationale STEM le lundi 8 novembre.

EN RUPTURE DE STOCK: WowWee Got2Glow Fairy Finder

(Photo : WowWee/Amazon)

L’un des jouets les plus en vogue de 2021, le Got2Glow Fairy Finder le plus vendu est un bocal conçu pour rechercher des fées virtuelles. Similaire dans son concept à Pokémon et Tamagotchi, les enfants recherchent de petits meilleurs amis ailés partout où ils errent. Une fois capturés, ils fonctionnent comme des animaux de compagnie numériques. Chaque pot propose 30 fées virtuelles à trouver, 100 en tout. Les fées peuvent même être échangées entre amis.

Le WowWee Got2Glow Fairy Finder s’est vendu lorsqu’il a été réduit à 35 $ sur Amazon, mais ne comptez pas sur la possibilité d’un réapprovisionnement.

Vérifiez le stock maintenant : WowWee Got2Glow Fairy Finder, 35 $ (au lieu de 40 $)

Offres de mode avant le Black Friday sur Amazon

(Photo : Tommy Hilfiger via Amazon)

Si vous recherchez des offres solides sur la mode – en particulier les montres – la première vente Black Friday d’Amazon vaut le détour.

Plus: Voir toutes les offres de mode du Black Friday

Montre Invicta Pro Diver pour hommes (50 mm) : 72 $

(Photo : Amazon)

Résistante à l’eau jusqu’à 100 mètres, cette montre Invicta Men’s Pro Diver accrocheuse est l’une des offres de mode les plus populaires d’Amazon au début du Black Friday en ce moment. C’est plus de la moitié pour un temps limité.

Acheter maintenant: Montre Invicta Pro Diver pour hommes, 72 $ (au lieu de 149 $)

Ensemble montre-bracelet jonc doré Anne Klein pour femmes : 51 $

(Photo : Amazon)

Voici la meilleure offre Black Friday sur les montres pour femmes sur Amazon – cet ensemble jonc, montre et bracelet dorés aux accents de cristal d’Anne Klein est à une réduction de 66 %, soit une économie de 99 $.

Acheter sur Amazon : Ensemble de montre et bracelet jonc doré pour femmes Anne Klein, 51 $ (au lieu de 150 $)

Offres de cuisine avant le Black Friday sur Amazon

De nombreuses offres de cuisine sont proposées lors de la première vente du Black Friday d’Amazon, y compris des économies de 50 $ sur le four à sauteuse en fonte Le Creuset de 3,5 pintes (249 $) ci-dessus. Voici quelques autres offres de cuisine proposées :

Plus d’offres : voir toutes les offres de cuisine du Black Friday

Offres à domicile avant le Black Friday sur Amazon

(Photo : Amazon)

À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir l’aspirateur robot iRobot Roomba j7+, classé 4,1 étoiles, pour 699 $ lors de la vente Amazon Early Black Friday. Mais ce n’est pas tout. Voici d’autres offres pour la maison et la cuisine, disponibles sur Amazon maintenant.

Encore plus : voir toutes les offres Home Essentials

Voici comment trouver les meilleurs cadeaux d’Amazon pour 2021



(Photo : SEBASTIEN BOZON/. VIA GETTY IMAGES)

En plus de réduire les prix des jouets, gadgets, appareils électroménagers, appareils Amazon les plus populaires de cette saison, la société a publié de nombreux guides cadeaux, des listes de produits organisées pour diverses vacances et une fonction de liste de cadeaux de vacances. Et, il y aura des offres tout au long de la saison dans toutes les catégories.

Amazon a compilé plus de guides cadeaux que jamais cette année, y compris la liste des jouets des Fêtes, ainsi que des guides pour la maison, la mode, l’électronique et les cadeaux de beauté ; choix de bas de Noël; et les cadeaux les plus appréciés des clients. Dans la « Boutique de préparation des vacances », parcourez les produits sélectionnés pour la préparation de Thanksgiving, Noël, Hanoukka, Halloween ou d’autres célébrations saisonnières.

La liste de cadeaux de vacances d’Amazon permet aux membres de la famille de créer des listes de souhaits de vacances et de les partager avec d’autres, éliminant ainsi les conjectures sur les cadeaux. De plus, les membres Prime aux États-Unis peuvent envoyer des cadeaux à leurs amis, leur famille et leurs collègues sans adresse, en saisissant simplement leur adresse e-mail ou leur numéro de téléphone portable.

Commencez à acheter les meilleures offres dès aujourd’hui dans la catégorie des offres épiques d’Amazon, également disponible via l’application d’achat mobile Amazon. Ou demandez simplement : « Alexa, quelles sont mes offres ? »

VOIR TOUS : « Offres épiques » d’Amazon