Ce sont officiellement les émissions Netflix les plus regardées en 2021

Cette année, Netflix nous a fourni une distraction bien nécessaire après une année assez merdique. La plate-forme a battu des tas de ses propres records et a vu des émissions écraser complètement le nombre de personnes regardées. Prenons juste un moment pour comprendre qu’il y a quelques mois, aucun d’entre nous n’avait jamais entendu parler de Squid Game et maintenant plus d’une centaine de millions de foyers l’ont regardé et littéralement toutes les autres personnes étaient déguisées en joueur de Squid Game pour Halloween. Alors, quelles ont été les émissions Netflix les plus regardées en 2021 ?

The Independent a rassemblé tous les chiffres que Netflix a publiés à partir de cette année, pour déterminer les émissions les plus regardées de 2021. Voici le classement complet de toutes les séries qui nous ont mis en plein mode frénésie.

10. Lupin, deuxième partie – 54 millions

Deux parties de Lupin ont été publiées sur Netflix cette année, qui ont toutes deux été un succès pour Netflix. Le gentleman voleur et maître du déguisement de renommée mondiale est désormais un nom connu dans le monde entier. 54 millions de foyers ont regardé la deuxième partie.

9. Ombre et os – 55 millions

Shadow and Bone a reçu sa juste part de critiques lors de sa sortie, mais a finalement bien fonctionné, car la série fantastique a été regardée par 55 millions de foyers dans le monde. Il suit Alina Starkov, qui trébuche sur son pouvoir impressionnant de pouvoir invoquer la lumière, qui la jette ensuite dans une vie qu’elle n’aurait jamais pu imaginer.

8. Éducation sexuelle saison trois – 55 millions

Honnêtement, je ne peux pas imaginer un monde sans les étudiants de Moordale High. L’éducation sexuelle est devenue un incontournable de Netflix et est dangereusement accessible à presque tout le monde à un moment donné. Nous aimons les personnages probablement plus que nous ne voudrions l’admettre, et les regarder en apprendre davantage sur eux-mêmes et sur le monde a eu 55 millions d’entre nous collés à nos écrans cette année.

7. Destin : la saga Winx – 57 millions

Si quelqu’un vous avait dit avant de regarder Fate: The Winx Saga que vous aimeriez autant une émission sur les fées, vous ne le croiriez pas. Mais, 57 millions d’entre nous sont devenus accros à Bloom et aux événements effrayants de l’Alfea College.

6. Dent sucrée – 60 millions

Sweet Tooth était l’une de ces séries dont personne n’était sûr, puis tout le monde a commencé à dire à quel point c’était bon et c’était directement dans le Top 10. Maintenant, 60 millions de foyers l’ont regardé. Il suit un garçon qui est à moitié humain, à moitié cerf – il est donc facile de comprendre les doutes initiaux des gens. Sur Rotten Tomatoes, la série est décrite comme « émotionnellement engageante, superbement jouée et incroyablement divertissante, Sweet Tooth satisfera les fans de fantasy de tous âges ».

5. Sexe/Vie – 67 millions

Sommes-nous surpris que 67 millions de foyers aient regardé Sex/Life ? L’émission suit Billie Connelly, une ancienne fêtarde devenue mère et épouse au foyer. Au cours de la première saison, elle a commencé à se remémorer et à fantasmer sur son ex-petit ami Adam, ce qui l’a amenée à écrire ses réflexions dans son journal. La série a depuis été renouvelée pour une deuxième saison, et oui, celle-ci sera probablement tout aussi excitante.

4. Femme de ménage – 67 millions

La série dramatique Maid est devenue la quatrième série la plus regardée de l’année. Il suit la mère célibataire Alex, qui se tourne vers le ménage pour joindre les deux bouts alors qu’elle échappe à une relation abusive et surmonte l’itinérance pour créer une vie meilleure pour sa fille, Maddy.

3. Money Heist saison cinq – 69 millions

La saison cinq de Money Heist a vu le drame espagnol mettre fin à son énorme série. 69 millions de foyers ont jusqu’à présent regardé les derniers épisodes, qui mettent un terme dramatique à l’histoire du Professeur et de son gang de braqueurs de banque.

2. Lupin, première partie – 76 millions

La première partie de la série mystère française, Lupin, est sortie en janvier 2021. Elle a obtenu un nombre considérable de vues de plus que la deuxième partie (peut-être que les gens n’ont pas encore eu de frénésie) et est maintenant la deuxième plus regardée de toutes les émissions Netflix en 2021.

1. Jeu de calmar – 142 millions

Squid Game a totalement éclipsé tout autre film ou série, avec un énorme 111 millions de foyers le visionnant juste après sa sortie – un chiffre qui a encore augmenté depuis, à 142 millions. Il n’a fallu que 17 jours à l’émission pour battre tous les records de visionnage précédents sur la plate-forme et maintenant plus de 50 % des abonnés mondiaux de Netflix ont regardé l’émission.

