Ce sont peut-être les premières photos divulguées de la carte graphique Arc Alchemist d’Intel

Intel construit des cartes graphiques dédiées au jeu, qui devraient sortir au premier trimestre 2022, et nous venons peut-être d’avoir notre premier aperçu de la plus grande, l’Arc Alchemist. Voici quelques images divulguées de La loi de YouTuber Moore est morte (via Videocardz):

Arc est la nouvelle marque de GPU d’Intel, conçue pour concurrencer Nvidia GeForce et AMD Radeon, et Arc Alchemist est le premier GPU de la feuille de route de l’entreprise dont la sortie est prévue. La société avait déjà construit l’Intel DG1 pour tester les eaux du GPU, mais c’était une carte relativement faible, basée sur l’architecture graphique Xe LP (faible consommation), et les consommateurs ne pouvaient pas l’acheter. Cette nouvelle carte fait partie de la feuille de route Xe HPG d’Intel (haute puissance / jeux) et offrirait des performances proches d’une Nvidia RTX 3070 grâce à 512 unités d’exécution (EU) et 16 Go de mémoire GDDR6.

Des fuites suggèrent qu’Intel pourrait également avoir plusieurs variantes de son GPU « DG2 » en préparation, y compris des versions plus légères avec 448EU, 384EU, 256EU ou aussi peu que 128EU pour un GPU d’entrée de gamme. Même cela serait nettement plus que le nombre de clusters de cœurs graphiques qu’Intel a généralement intégrés dans ses propres processeurs.