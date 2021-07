Ce sont selon l’OCU les mobiles récents avec la meilleure batterie | La technologie

in

Bien que les mobiles haut de gamme fassent la une des journaux, cela ne signifie pas qu’ils offrent les meilleures fonctionnalités à tous les niveaux. Une étude OCU révèle qu’il s’agit des smartphones récents dotés de la meilleure batterie et que vous ne trouverez aucun modèle premium sur la liste.

Une bonne autonomie est l’une des caractéristiques auxquelles les utilisateurs font le plus attention lors du choix d’un nouveau téléphone. Pour cette raison, l’Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU) a mené une étude pour déterminer quels sont les mobiles dotés de la meilleure batterie disponible sur le marché.

Pour faire cette sélection, l’OCU ne prend pas seulement en compte les mAh, mais teste également la durée de vie réelle de la batterie et mesure le temps de charge.

Un smartphone est un véritable ordinateur, agenda, communicateur social, un outil multifonction qui tient dans la paume de votre main. Mais il a une limitation importante, son autonomie. Existe-t-il des astuces pour charger la batterie mobile plus rapidement ?

Dans son étude, l’organisation analyse l’autonomie dans deux scénarios différents : avec l’écran à 100% de luminosité et à 300 cd/m2. Dans les deux cas, les experts de l’OCU répètent cette séquence d’actions jusqu’à épuisement de la batterie pour mesurer tous les appareils dans les mêmes conditions :

Recevez 2 notifications. Regardez une vidéo YouTube pendant 7 minutes et demie. Prenez 5 photos sans flash. Utilisez le navigateur pendant 1 minute et demie. Faites un appel de 2 1/2 minutes. Programmez le mobile pour qu’il entre en mode veille après 1 minute. Gardez le mobile en veille pour le reste du temps.

C’est la cinquième année consécutive que l’organisation mène cette étude. Pendant ce temps, il a pu vérifier que les batteries s’étaient améliorées au fil des ans, augmentant non seulement leur capacité moyenne, mais également leur autonomie et réduisant le temps de charge presque de moitié.

Dans le tableau suivant, vous pouvez voir le top 10 des mobiles récents avec la meilleure batterie selon l’étude OCU :

Modèle Capacité de la batterie (mAh) Durée avec luminosité à 100% Durée avec luminosité à 300 cd/m2 Temps de charge (min) Charge sans fil Charge rapide Prix moyen (euros) Oppo A52 64 Go5.0005359150NonOui150Oppo A72 128GB5.00039.552165NonOui198Samsung Galaxy A31 64 Go5. 00042 , 551135NonOui223Xiaomi Redmi Note 9T 128GB5.0004150135NonOui256Xiaomi Poco M3 128GB6.00046,550165NonOui167Oppo A5 (2020) 64GB5.0004450210NonOui188Motorola Moto G9 Power 128GB6.0004650165NonNordOui183SamOs5.000 Galaxy A849,54850165.Non

L’OCU souligne que la plupart des membres de cette liste sont des téléphones bon marché qui ont une charge rapide mais pas une charge sans fil.

Selon leurs conclusions, l’absence de mobiles haut de gamme est due au fait que les modèles premium sont équipés d’écrans plus lumineux, de processeurs plus puissants et d’autres fonctionnalités qui affectent négativement la durée de vie de la batterie.