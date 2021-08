Ce sont tous des produits de la marque Amazon dont le prix a baissé pendant une durée limitée | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon souhaite également que vous économisez sur ses produits, c’est pourquoi il propose des remises sur presque tous les produits de Fire TV, Echo, Echo Show et bien plus encore.

Les ventes d’Amazon en septembre viennent de commencer et sont déjà solides avec de nombreuses ventes. Bien que nous ne soyons pas à une date spéciale comme le Prime Day ou le Black Friday, Amazon a décidé que l’entrée de septembre est un bon moment pour vous donner une pause avec les ventes.

Parmi de nombreux produits à prix réduits en ce moment, vous pouvez trouver plus d’une douzaine de produits de marque Amazon à un prix avantageux. Des éléments tels que les haut-parleurs Echo, les écrans Echo Show, le Kindle et bien d’autres.

C’est un moyen idéal pour obtenir certains de leurs produits moins chers. Vous y trouverez également de bonnes affaires que beaucoup attendaient avec impatience, comme un Amazon Kindle Paperwhite pour 25 euros de moins.

Ce sont quelques-unes des meilleures offres sur les produits de la marque Amazon que vous pouvez acheter maintenant, mais pour une durée limitée, car disparaîtra le 7 septembre prochain.

Amazon Kindle Paperwhite pour 104 €

Ce lecteur de livre électronique Amazon dispose de 8 Go de stockage et d’un écran rétroéclairé. Il est également étanche.

Le lecteur de livre électronique par excellence au monde a une version avec un meilleur écran et également étanche. Il est Kindle Paperwhite, un lecteur de livres électroniques déjà en vente sur Amazon.

Ce lecteur e-ink de 6 pouces a une résolution de 300 points par pouce sans reflets et se lit comme le papier imprimé d’un livre.

Il est étanche, vous pouvez donc l’emmener à la plage ou à la piscine. De plus, l’écran est rétro-éclairé ce qui permet de lire la nuit.

La version avec 8 Go de stockage, qui peut contenir des centaines de livres, ne coûte déjà que 104,99 euros.

Amazon Echo Dot à partir de 21,99 €

Cette enceinte intelligente avec Alexa est la gamme d’entrée de gamme d’Amazon, la plus abordable de toutes. Il a un son et un microphone omnidirectionnels.

Petits haut-parleurs Point d’écho Amazon ils bénéficient également d’une belle remise. Spécifique le modèle de 3ème génération, le plus compact et sous forme de pilule et ne coûte que 21,99 euros.

C’est la version la plus compacte avec une bonne qualité sonore et un microphone, mais ce n’est peut-être pas le haut-parleur que vous souhaitez utiliser pour écouter de la musique.

Vous pouvez utiliser Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon compatible avec des milliers de produits pour la maison connectée et qui peut répondre à vos questions.

La nouvelle génération de l’enceinte intelligente la plus vendue d’Amazon est dotée d’un design sphérique repensé. Ce nouveau look a également optimisé l’amplification du son, qui est désormais mieux répartie.

Également disponible à la vente est le Point d’écho Amazon de 4e génération, le modèle le plus récent et avec un design sphérique.

Cette version est plus intéressante car elle a une meilleure qualité sonore, à la fois dans ses haut-parleurs pour écouter de la musique et dans ses micros pour qu’Alexa puisse mieux vous entendre. Le design est plus intéressant et sonne certainement mieux que les générations précédentes.

Vous pouvez l’obtenir avec une remise de 50% pour seulement 29,99 euros.

Amazon Echo Show à partir de 49,99 €

Qu’obtenez-vous si vous mixez un Echo Show avec ses haut-parleurs et micros, et un écran tactile ? La réponse est Le spectacle d’écho d’Amazon.

Ces écrans avec haut-parleurs et assistant virtuel intelligent Alexa permettent d’avoir les mêmes usages que les petits haut-parleurs, mais aussi d’avoir une visualisation des recherches ou des réponses, ainsi que de pouvoir regarder des vidéos, films et séries depuis d’autres applications.

Vous pouvez même passer des appels vidéo à d’autres utilisateurs d’Amazon ou à des contacts Skype.

La première génération d’Amazon Echo Show de 5″ se trouve déjà pour seulement 49,99 euros. La deuxième génération lancée ce même 2021 est également en promotion, soit 30 euros restant à 54,99 euros.

Cette enceinte intelligente Amazon dispose d’un écran tactile de 8″, en plus d’Alexa et de plusieurs fonctions intelligentes qu’elle partage avec d’autres enceintes du catalogue de l’entreprise.

Si vous souhaitez un écran plus grand et une meilleure qualité sonore, l’Amazon Echo Show de première génération de 8 pouces est également disponible à la vente.

C’est le même écran intelligent que les versions précédentes, mais plus grand et avec une meilleure qualité sonore. Parfait pour mettre en place des lieux de passage dans votre maison ou même dans la cuisine.

Maintenant, il ne coûte que 64,99 euros, ce qui n’est pas mal étant donné qu’il coûtait auparavant 109,99 euros.

Amazon Fire TV Stick à partir de 19,99 €

Cet appareil de streaming est plus puissant que le modèle standard de la génération précédente, et dispose d’une télécommande Alexa, bien que sans boutons de volume, intégrée.

Cet appareil est utilisé pour lire du contenu en streaming directement sur votre téléviseur ou votre moniteur. Il dispose d’applications telles que Netflix, HBO ou Spotify, en plus de la résolution 4K.

Le lecteur de streaming Amazon est un produit que tous ceux qui ont un vieux téléviseur et veulent le rendre intelligent devraient déjà avoir. Il s’agit de la gamme de produits Fire TV Stick, qui utilise une version personnalisée d’Android avec des applications de streaming pour améliorer votre ancien téléviseur.

Il est compatible avec n’importe quel téléviseur disposant d’une entrée HDMI disponible et d’un réseau WiFi pour se connecter à Internet. À partir de là, vous pouvez ouvrir des applications comme Netflix, Prime Video, YouTube, Disney + et bien d’autres pour voir leur contenu.

Le modèle de base, Amazon Fire TV Stick Lite Il ne vous coûtera que 19,99 euros, un achat pratiquement obligatoire. Il prend en charge la vidéo 1080p et dispose d’une télécommande avec un microphone pour parler à Alexa.

Amazon Fire TV Stick est un lecteur de streaming identique au précédent, mais avec une télécommande qui contrôle également l’allumage et le volume de votre téléviseur. Ce modèle coûte 24,99 euros.

Et si vous voulez ajouter une lecture vidéo 4K, vous avez ceci Fire TV Stick 4K pour 39,99 euros sur Amazon.

Autres produits Amazon proposés

Il existe de nombreux autres produits en vente sur Amazon de leur propre marque. Produits de sécurité de la série Ring ou routeurs WiFI Eero.

