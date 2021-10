Ce sont tous les détaillants qui embauchent ce Noël

Sainsburys dit qu’il travaille sur sa « plus grande campagne de recrutement de Noël de tous les temps ».



Traditionnellement, à l’approche des fêtes de fin d’année, de nombreux détaillants cherchent à embaucher davantage d’employés saisonniers afin de devancer le chaos de Noël et la demande d’épicerie et de cadeaux.

Alors que les Britanniques se préparent pour leur premier Noël depuis la pandémie, les entreprises cherchent à soutenir davantage leur personnel permanent avec de nouvelles recrues.

De Morrisons à John Lewis et Waitrose, voici un aperçu de tous les détaillants qui embauchent actuellement

Morrisons

Morrisons a annoncé qu’il recruterait 3000 collègues supplémentaires ce Noël afin de répondre à la demande accrue pendant la période des fêtes.

L’épicier Big 4 cherche à recruter des collègues pour ses centres de distribution et ses sites de fabrication à travers le pays.

« Les clients nous ont dit qu’ils voulaient rattraper la saison des fêtes discrète de l’année dernière et nous travaillons donc dur pour nous assurer que nos étagères sont remplies de tout ce dont ils ont besoin pour les aider à célébrer », a déclaré Clare Grainger, directrice du personnel de Morrisons. .

« Nous recherchons 3000 assistants de Noël pour venir rejoindre notre équipe occupée, rapide et passionnante sur une base temporaire ou permanente et aider à faire de bonnes choses ce Noël. »

Morrisons a déclaré qu’il avait garanti un salaire d’au moins 10 £ de l’heure

Aldi

Au début de ce mois, Aldi a révélé qu’elle embaucherait plus de 1 500 personnes pour travailler temporairement dans ses magasins britanniques pendant la période de Noël.

L’épicier discount a déclaré qu’il se préparait pour son « plus grand Noël de tous les temps » et cherchait à soutenir ses collègues permanents en travaillant sur les caisses, le réapprovisionnement des stocks, ainsi que la cueillette et l’emballage des commandes passées via son service click and collect.

Les 1 500 postes temporaires dans les magasins de Noël s’ajoutent aux 2 000 emplois permanents qu’Aldi cherche également à pourvoir d’ici la fin de cette année, tout en poursuivant son projet d’ouvrir un nouveau magasin par semaine.

Sainsbury’s

Sainsbury’s crée également 22 000 emplois saisonniers pour l’aider à répondre à une demande plus élevée autour de la période de Noël cette année.

La chaîne de supermarchés a déclaré qu’elle embaucherait du personnel de magasin, des chauffeurs-livreurs et des employés de la logistique dans le cadre de sa « plus grande campagne de recrutement de Noël de tous les temps ».

Les rôles seront disponibles dans tout le Royaume-Uni à partir de vendredi, quatre semaines plus tôt que l’année dernière, alors que le détaillant cherche à aller de l’avant avec ses préparatifs pour une période de Noël chargée.

Il y aura 14 500 nouveaux postes dans les magasins Sainsbury’s et Argos, dont 500 postes de responsable client et commercial.

Sainsbury’s recrutera également 3 000 chauffeurs-livreurs en ligne et proposera 4 500 postes d’entrepôt et de logistique, qui incluent des agences et des tiers.

Tesco

Tesco embauchera 30 000 travailleurs temporaires pour aider à répondre à la demande accrue à Noël.

L’effort de recrutement chez l’épicier est déjà en cours avec la moitié des postes occupés par des collègues intérimaires qui ont rejoint pendant la pandémie, ayant vu leurs contrats prolongés.

Les nouvelles recrues choisiront pour les livraisons en ligne, reconstitueront le stock et soutiendront les collègues existants. Une fois la période des fêtes terminée, les collègues de Noël seront encouragés à postuler pour des postes permanents.

« Nous avons besoin de 15 000 collègues supplémentaires pour rejoindre les 15 000 collègues supplémentaires qui sont déjà avec nous pour les fêtes de fin d’année, pour aider à offrir à nos clients un Noël inoubliable », a déclaré Angela Woolfenden, responsable des ressources au Royaume-Uni chez Tesco.

« Nous recherchons des personnes qui aiment travailler en équipe et qui sont prêtes à faire un effort supplémentaire pour aider nos clients.

Les ventes de Tesco ont atteint 27,3 milliards de livres sterling au cours des six mois précédant le 28 août

John lewis

Chez Waitrose, les emplois seront répartis dans environ 331 magasins, avec des postes proposés, notamment des assistants de supermarché et des travailleurs de nuit, tandis que des chauffeurs-livreurs seront également recherchés.

Plus de personnes seront également nécessaires pour travailler dans les 34 magasins de John Lewis et en plus de cela, le partenariat, présidé par Sharon White, recrutera également 550 postes permanents de chauffeurs et d’entrepôts à temps plein dans ses centres de distribution.

La directrice des ressources humaines de John Lewis Partnership, Nikki Humphrey, a déclaré: «Nous savons qu’en tant que premier Noël après le verrouillage, les clients voudront le rendre vraiment spécial et nous mettons tout en œuvre pour les aider à célébrer – notre équipe festive aura un rôle crucial pour jouer. »

« Nous recherchons des personnes capables d’offrir un service extraordinaire pour aider les clients à obtenir ce dont ils ont besoin pour célébrer. Nous sommes impatients d’accueillir des gens dans notre équipe à travers le pays.

Le partenariat permettra également d’augmenter le nombre d’apprentissages de conduite de LGV de 12 mois qu’il propose aux personnes qui débutent leur carrière de conduite.

