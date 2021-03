Ce sont tous les étuis OnePlus 9 et 9 Pro de première partie

Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sont ici et ces appareils cherchent à prendre le contrôle du trône en tant que meilleurs téléphones Android de l’année. Vous trouverez de très bons appareils photo, ainsi que certaines des vitesses de charge les plus rapides imaginables. Mais si vous prévoyez de conserver ces téléphones pendant un certain temps, vous voudrez certainement en prendre un étui. Comme à chaque lancement de nouveau téléphone, OnePlus a lancé de nouveaux cas OnePlus 9 et 9 Pro de première partie que vous devriez absolument envisager.

Obtenez vos coques OnePlus 9 et 9 Pro propriétaires

Bien qu’il existe déjà de nombreuses options intéressantes lorsque vous recherchez les meilleurs étuis OnePlus 9, notre préféré doit être l’étui classique Sandstone Bumper. Cela vous donne un sentiment nostalgique de l’époque du «tueur phare», avant que OnePlus n’ait choisi de s’attaquer à Samsung dans les spécifications et les catégories de prix. La texture du pare-chocs en grès offre une bonne adhérence sans ajouter trop de volume au téléphone.

En parlant de nostalgie, si vous étiez un grand fan du OnePlus 5T, vous adorerez le nouveau et unique OnePlus Droid Case pour le OnePlus 9 Pro. Cet étui comporte un droïde en relief des publicités 5T ​​à l’arrière, le droïde semblant aider à maintenir le grand module de caméra de votre 9 Pro. Contrairement aux étuis Karbon et Sandstone, l’étui Droid n’est disponible que pour le OnePlus 9 Pro, vous n’aurez donc pas de chance si vous choisissez le OnePlus 9 standard.

Vitesse de distorsion, engagement

Rechargez votre OnePlus 9 ou 9 Pro avec l’un de ces chargeurs sans fil

OnePlus a mis à niveau son jeu de chargement sans fil déjà impressionnant en ce qui concerne les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Alors que seul le Pro peut prendre en charge la nouvelle version flashy 50W de Warp Charging sans fil, la charge sans fil rapide pour les deux modèles est en fait plus disponible que jamais, grâce à quelque chose dont vous n’avez probablement jamais entendu parler appelé EPP.

Regarde toutes les jolies couleurs

Quelle couleur OnePlus 9 ou 9 Pro devriez-vous acheter?

Le OnePlus 9 est disponible en trois couleurs, tout comme le OnePlus 9 Pro, mais la question de savoir quelle couleur vous devriez acheter dépend en fait d’un facteur très important: l’emplacement. L’Amérique du Nord manque certaines nuances, mais voici le classement définitif de chaque téléphone.