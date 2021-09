Ce sont tous les gadgets dont vous avez besoin pour retourner à la salle de sport en septembre | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous retournez à la salle de sport en septembre, ces gadgets vous aideront à mieux comprendre le fonctionnement de votre corps et à faire de meilleurs exercices.

Septembre est l’un des mois typiques où de plus en plus de personnes rejoignent les gymnases et bien que nous soyons toujours en pleine pandémie, il est de plus en plus sûr d’aller faire du sport à l’intérieur grâce aux vaccins.

Si vous venez de rejoindre une salle de sport ou que vous pratiquiez déjà du sport dans l’un de ces centres, vous êtes sûrement intéressé par les produits technologiques que vous pouvez utiliser lors de vos exercices.

Si vous voulez savoir comment votre corps évolue, soit parce que vous voulez perdre du poids, soit parce que vous voulez en gagner, il est important de connaître votre condition physique et comment elle s’améliore. Il existe de nombreux produits à ces fins, tels que des montres connectées ou même des balances qui mesurent diverses caractéristiques du corps.

Mais il existe aussi des produits que vous pouvez utiliser pour faire de l’exercice directement ou même pour une partie vitale, la récupération.

Meilleure montre connectée : Apple Watch série 6

Apple Watch Series 6 est la dernière version de la montre intelligente d’Apple. Il est livré avec un moniteur d’oxygène dans le sang, un nouveau processeur basé sur l’A13 de l’iPhone 11 et de nouvelles couleurs.

L’un des premiers produits dont vous aurez sûrement besoin est une montre connectée, en particulier un produit axé sur la santé et le sport. L’un des meilleurs est le Apple Watch série 6, comme nous l’avons vu dans notre analyse.

Cette montre connectée est disponible dans les tailles 40 mm et 44 mm. Il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque et de niveau d’oxygène dans le sang. Mais surtout il indique assez bien le niveau d’effort que vous fournissez dans vos exercices.

Il dispose d’un suivi sportif dans de nombreuses activités, y compris des exercices typiques tels que la course à pied ou le cyclisme, mais aussi d’autres plus typiques des gymnases tels que l’entraînement à différents intervalles, elliptique et autres.

Vous pouvez désormais vous procurer une Apple Watch Series 6 en 40 mm pour 377 euros et en 44 mm pour 409 euros.

La meilleure alternative en smartwatch : Huawei Watch GT 2 Pro

Montre connectée de dernière génération avec écran OLED de 1,39″, autonomie de deux semaines, GPS, GLONASS, capteur de fréquence cardiaque et mesure de l’oxygène dans le sang.

Si vous recherchez une montre connectée très complète et parfaite pour le sport, entièrement compatible avec Android, cette Huawei Watch GT 2 Pro est l’une des meilleures options du moment.

C’est une montre connectée pour toutes sortes d’utilisations mais avec un excellent design. Il a un verre saphir et un corps en titane qui le rend très résistant aux rayures. Il dispose également d’une excellente autonomie pouvant aller jusqu’à 2 semaines en mode économie de batterie.

Il dispose d’un suivi pour des dizaines d’exercices de toutes sortes, y compris ceux que vous faites dans un gymnase, en plus d’avoir un capteur de fréquence cardiaque et un niveau d’oxygène dans le sang.

Il est actuellement proposé dans la boutique en ligne Huawei en Espagne pour 179 euros avec une livraison gratuite et rapide. Sur Amazon le prix atteint 231 euros.

Casque sans fil : Soundcore Life A1

Écouteurs entièrement sans fil avec un design de bouton qui s’ajuste à l’oreille pour ne pas bouger, résistance à la transpiration et autonomie de 9 heures de lecture.

Un produit technologique que vous ne pouvez pas manquer lorsque vous faites de l’exercice en salle de sport est le casque sans fil pour oublier les problèmes de câbles lorsque vous écoutez de la musique.

Mais ils ne valent pas que s’ils sont sans fil, il faut s’assurer qu’ils résistent à l’eau car quand on transpire il est normal de les mouiller. C’est pourquoi ces Anker Soundcore Vie A1 Ils sont une bonne option : étanches et également conçus pour qu’ils ne bougent pas.

Ils ont une batterie de 35 heures de reproduction, un réglage pour que lorsque vous vous déplacez ils ne bougent pas et une charge rapide dans sa boîte avec connexion USB-C.

Sur Amazon, ils ne coûtent que 37,99 euros

Capteur de fréquence cardiaque : Polar H9

Sangle cardiofréquencemètre Polar H9 à 53 €

Un gadget qui peut être d’une grande aide si vous voulez prendre le sport très au sérieux est d’avoir un deuxième capteur de fréquence cardiaque attaché à votre poitrine. Ce sont des produits largement utilisés par les athlètes d’élite car ils sont plus précis.

Polaire H9 C’est l’un des capteurs de fréquence cardiaque thoracique les plus utilisés et il est également assez abordable car il coûte environ 53 euros et est disponible en 2 tailles.

C’est un capteur beaucoup plus efficace pour savoir comment fonctionne votre cœur pendant que vous vous entraînez. Cela vous permet de savoir si vous pouvez améliorer votre activité. Il est compatible avec les appareils Bluetooth et se synchronise avec des montres telles que Polar elle-même et d’autres marques, telles que Garmin.

Corde à sauter intelligente : FXQ

Corde à sauter intelligente FXQ pour 38,99 € sur Amazon

L’un des exercices qui, pour une raison quelconque, est devenu très à la mode ces derniers temps, principalement grâce à TikTok, est la corde à sauter. C’est en fait une bonne activité physique et qui vous maintient en forme.

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il existe des cordes intelligentes dans les magasins qui peuvent vous aider à améliorer votre façon de pratiquer ce sport.

Cette corde à sauter intelligente FXQ vous avez deux façons de faire de l’exercice. Un avec une corde normale et un capteur qui compte automatiquement le nombre de sauts que vous avez. L’autre consiste à remplacer la corde par des accessoires qui vous permettent de sauter à l’intérieur.

Synchronisez les données avec une application qui vous indique non seulement le nombre de sauts que vous avez effectués, mais aussi le temps ou les calories brûlées en fonction de votre âge, poids et sexe.

Vous pouvez le trouver sur Amazon pour seulement 38,99 euros.

Masseur musculaire : Burnnove

Pistolet de massage Burnnove pour 49,99 € sur Amazon

La récupération après l’exercice est très importante et une pratique que vous ne devriez jamais ignorer. L’un des gadgets qui sont devenus très à la mode ces derniers temps sont les pistolets de massage.

Ils ont la forme d’un pistolet et avec une boule en silicone, ils pressent vos muscles très rapidement pour soulager la douleur et les muscles chargés après l’exercice.

Ce pistolet de massage Burnnove est en vente sur Amazon et est l’un des mieux notés. Vous pouvez désormais l’obtenir pour 49,99 euros en appliquant le coupon de réduction sur votre page.

