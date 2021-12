Ce sont tous les groupes de la Ligue des Nations 2022

16/12/2021 à 19:16 CET

L’UEFA vient de définir tous les groupes des quatre divisions de la Ligue des Nations 2022. La chance a joué du côté de l’équipe espagnole et le ‘rouge’ croisera avec Portugal, Suisse et République tchèque dans les matchs de juin à septembre 2022. L’équipe dirigée par Luis Enrique a esquivé d’autres os durs à ronger tels que Pays-Bas, Angleterre et Allemagne.

Dans les groupes C et D il reste des équipes à classer, car les tours de qualification entre le premier de la Division D et le dernier de la C sont en attente d’être joués. Ce sont tous les groupes de l’UEFA Nations League 2022.

Division A

Groupe 1: France, Danemark, Croatie, AutricheGroupe 2 : Espagne, Portugal, Suisse, République tchèqueGroupe numéro 3 : Italie, Allemagne, Angleterre, HongrieGroupe 4 : Belgique, Pays-Bas, Pologne, Pays de Galles

Division B

Groupe 1: Ukraine, Ecosse, Irlande, Arménie Groupe 2 : Islande, Russie, Israël, AlbanieGroupe numéro 3 : Bosnie-Herzégovine, Finlande, Roumanie, MonténégroGroupe 4 : Suède, Norvège, Serbie, Slovénie

Division C

Groupe 1: Turquie, Luxembourg, Lituanie, Îles FéroéGroupe 2 : Irlande du Nord, Grèce, Kosovo, Vainqueur de Chypre – EstonieGroupe 3 : Slovaquie, Biélorussie, Azerbaïdjan, Vainqueur du Kazakhstan – MoldavieGroupe 4 : Bulgarie, Macédoine du Nord, Géorgie, Gibraltar

Division D

Groupe 1: Liechtenstein, perdant du Kazakhstan – Moldavie, Andora, LettonieGroupe 2 : Malte, perdant de Chypre – Estonie, Saint-Marin