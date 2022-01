Ce sont tous les joueurs de LaLiga qui participeront à la Coupe d’Afrique

01/05/2022

Act à 12h17 CET

La Coupe d’Afrique est sur le point de démarrer et avec elle les inquiétudes de nombreux clubs à travers le monde, qui voient comment ils pourraient perdre certains de leurs joueurs les plus importants pendant un mois. Les équipes de Premier sont les plus touchées, mais en Liga elles ne sont pas loin non plus.

Bono, Boulaye Dia, En-Nesyri… Ces trois-là ne sont que quelques noms sur la liste des joueurs qui devront faire leurs valises pour accompagner leurs équipes à la Coupe d’Afrique, une compétition qui débute ce 9 janvier et sera se prolonge jusqu’au 6 février. Villarreal et Séville, ceux qui perdent le plus de pièces.

Ce sont les joueurs de la Ligue de Santander qui joueront la Coupe d’Afrique: Loum (Alavés / Sénégal), Akapo (Cadix / Guinée équatoriale), Baba (Majorque / Ghana), Bono (Séville / Maroc), En-Nesyri (Séville / Maroc), Munir (Séville / Maroc), Mandi (Villarreal / Algérie), Boulaye Dia (Villarreal / Sénégal), Aurier (Villarreal / Côte d’Ivoire), Chukwueze (Villarreal / Nigeria).

Abde, le jeune joueur du Barça, a également été appelé par le Maroc, mais enfin la fédération du pays et le club du Barça Ils sont parvenus à un accord pour que le footballeur reste enfin à Barcelone.