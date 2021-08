Ce sont toutes les BMW électriques à vendre | Moteur

in

La gamme BMW électrique grandit de temps en temps. Et c’est que ces derniers temps, nous avons vu la BMW iX, l’iX3 et l’i4 débarquer, et l’i3, le premier de la famille, a été vendu pendant des années. Nous allons passer en revue les modèles BMW qui figurent dans cette offre, une famille que la marque est obligée de continuer à agrandir.

BMW iX

Le BMW iX Il a un corps de 4,95 mètres de long. Sa carrosserie est celle d’un SUV classique, étant un modèle conçu pour être exclusivement électrique. Et c’est qu’il ne partage pas de plate-forme avec un autre modèle doté d’un moteur à combustion. Nous avons deux versions, deux options qui monteront toujours deux moteurs électriques et une transmission intégrale. L’un d’accès développe 326 CV tandis que le second a 523 CV. L’autonomie peut atteindre 630 km.

BMW iX3

Contrairement au précédent, le BMW iX3 Il est dérivé d’un modèle à moteur thermique, le X3. Sa carrosserie nous laisse avec une carrosserie de 4,73 mètres de long, un SUV électrique avec un moteur électrique de 286 CV. Dans ce cas, nous parlons de propulsion et d’une autonomie de 458 kilomètres dans le cycle d’homologation WLTP.

BMW i4

Le BMW i4 C’est une berline électrique, rien à voir avec les iX3 et iX. Elle a une carrosserie à cinq portes de taille similaire à celle d’une BMW Série 4. Elle mesure 4,78 mètres de longueur, 1,85 m de largeur et 1,45 m de hauteur. La variante d’accès dispose d’un seul moteur de 350 ch placé en position arrière pour déplacer les roues arrière, la variante M50 ayant deux moteurs, un sur chaque essieu. Par conséquent, cette alternative bénéficie d’une transmission intégrale et d’une puissance de 544 ch.

BMW i3

Le BMW i3 C’était la première électrique de BMW. Son corps contenu de quatre mètres de long peut accueillir jusqu’à quatre sièges. Il existe deux versions, l’une de 170 chevaux et l’autre de 184 chevaux. Dans tous les cas, cette voiture électrique peut parcourir environ 260 km. totaux dans un usage urbain.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.