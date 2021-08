Ce sont toutes les médailles de l’Espagne aux Jeux Olympiques de Tokyo (VIDEO) | Vie

in

Les Jeux Olympiques sont l’un des événements sportifs ayant le plus grand impact au niveau mondial. Les meilleurs athlètes de chaque pays s’affrontent dans leurs disciplines respectives pour remporter l’or, l’argent ou le cuivre.

Cet événement a commencé le vendredi 23 juillet et durera jusqu’au dimanche 8 août. Tout au long de ces jours, l’équipe olympique espagnole a réussi à accumuler quelque treize médailles dans différentes épreuves sportives.

Toutes ces rencontres ont été vécues avec la plus grande émotion depuis la péninsule, à tel point que des athlètes comme Alberto Ginés ou Ana Peleteiro sont devenus un sujet tendance sur Twitter.. Le premier accumule 118 000 abonnés sur son compte personnel.

Le tableau des médailles olympiques espagnoles a la disposition suivante, bien que nous espérons connaître plus de gagnants dans les jours restants. De plus, nous vous laissons les moments des victoires de tous les médaillés afin que vous puissiez en profiter comme s’il s’agissait d’une vidéo en direct.

DeportistaDeporteMedallaAdriana CerezoTaekwondo (-49 kg) PlataDavid ValeroCiclismo de montañaBronceMaialen ChourrautPiragüismo eslalonPlataAlberto GálvezTiro OlímpicoOro Fatima Fernandez et Pablo CarreñoTenis individuel masculinoBronceRay ZapataGimnasia artistique, sueloPlataAna PeleteiroTriple saltoBronceTeresa PortelaPiragüismo, K1-200PlataJoan CardonaVela classe FinnBronceJordi Xammar et Nicolas RodríguezVela, 470BronceSandra SánchezKata femeninoOroAlberto GinésEscalada deportivaOroDamián QuinteroKata masculinoPlata

Adriana Cerezo, argent en Taekwondo

Adriana Cerezo est une athlète madrilène, elle est née à Alcalá de Henares en 2003. Elle a commencé à pratiquer le taekwondo à l’âge de quatre ans et a ensuite commencé à s’entraîner au Hankuk Club de San Sebastián de los Reyes.

En 2019, elle est devenue championne d’Europe de taekwondo U21 et a fait ses débuts dans la catégorie senior de ce sport en 2020. En avril 2021, elle a remporté la médaille d’or dans la catégorie des -49 kg aux championnats d’Europe 2021, organisés à Sofia.

Un mois plus tard, il participa aux pré-olympiques organisés dans cette même ville, obtenant une place pour participer à la catégorie taekwondo moins de 49 kilos aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 où a atteint le médaille d’argent dans la catégorie des -49 kg après avoir perdu la finale contre le Thaïlandais Panipak Wongpattanakit.

David Valero, bronze en VTT

David Valero Serrano est un athlète espagnol, né à Baza le 27 décembre 1988. Il pratique le cross-country en VTT.

Il a participé à deux Jeux olympiques d’été et a atteint une médaille de bronze à Tokyo 2020, dans l’épreuve individuelle, après la 9e place à Rio (2016) et une médaille de bronze aux Championnats d’Europe de cyclisme en montagne 2018.

Maialen Chourraut, argent en canoë slalom K1

Maialen Chourraut Yurramendi, née à Lasarte-Oria le 8 mars 1983, est une athlète espagnole qui concourt en canoë dans la modalité slalom dans l’épreuve de kayak monoplace (K1).

Elle a été championne olympique à Rio de Janeiro 2016 et a obtenu la médaille d’argent à Tokyo 2020.

Alberto Fernández et Fátima Gálvez, médailles d’or en tir olympique mixte

Alberto Fernández est un athlète espagnol né à Madrid en juin 1983 et concourt au tir dans la modalité des stands dont il est triple champion du monde en 2010, 2013 et 2018.

Il a participé à quatre Jeux Olympiques d’été, obtenant le médaille d’or à Tokyo 2020 dans l’épreuve des stands mixtes avec Fatima Galvez.

Fátima, pour sa part, est née à Baena le 19 janvier 1987 et a également été championne du monde de tir aux stands en 2015.

Pablo Carreño, bronze au tennis individuel masculin

Pablo Carreño Busta est un Gijón de 30 ans qui est entré dans le top 10 du classement mondial, ce qu’il a fait à nouveau en 2020 après l’Open des États-Unis.

Cette année aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, il a réalisé une médaille de bronze.

Ray Zapata, médaille à l’exercice au sol en gymnastique artistique

Rayderley Miguel Zapata Santana est le nom complet de l’athlète d’origine de Saint-Domingue (République dominicaine). Il est né le 26 mai 1993 et ​​est connu sous le nom de Ray Zapata.

C’est un athlète espagnol nationalisé qui pratique la gymnastique artistique, spécialiste des épreuves au sol et du saut à colt. Il a participé à deux Jeux Olympiques d’été, en 2016 et 2021, obtenant un médaille d’argent à Tokyo 2020, dans l’analyse du sol.

Ana Peleteiro, bronze au triple saut

Ana Peleteiro Brión est une athlète galicienne, née à Riveira, La Corogne, le 2 décembre 1995.

Cet athlète est détenteur du record national dans la modalité triple saut dans toutes les catégories d’âge de moins de 18 ans. Elle est l’actuelle vice-championne d’Europe en salle dans sa spécialité et figure également sur cette liste en tant que médaillé de bronze aux JO de Tokyo 2020.

Teresa Portela, médaille d’argent en canoë K1-200

María Teresa Portela Rivas est née à Cangas de Morrazo, le 5 mai 1982. Cette athlète pratique le canoë en eau calme.

C’est le premier espagnol à participer à six éditions des Jeux Olympiques et a réalisé un résultat louable médaille d’argent à Tokyo 2020 dans le test K1 200 m.

Joan Cardona, médaillé de bronze de la bougie finlandaise

Joan Cardona Méndez est un athlète né à Mahón le 27 mai 1998. Il concourt à un niveau professionnel en voile dans la classe Finn.

Il a atteint la troisième place, et donc médaille de bronze, aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 dans la classe Finn rejoignant un récent record réussi de médaille d’argent aux Championnats du monde finlandais de 2021 et de médaille de bronze aux Championnats d’Europe finlandais de 2020.

Jordi Xammar et Nicolás Rodríguez, médaille de bronze en classe 470 voile

Jordi Xammar Hernández est originaire de Barcelone et est né le 2 décembre 1993) participe à la voile dans la classe 470.

Il a participé à deux Jeux Olympiques d’été, obtenant une médaille de bronze à Tokyo 2020, dans la classe 470 avec Nicolás Rodríguez de Vigo, qui a déjà remporté une médaille aux Championnats du monde et d’Europe 470 en 2021.

Sandra Sánchez, médaille d’or en kata féminin

Sandra Sánchez Jaime est née à La Estrella le 16 septembre 1981 et est considérée comme la meilleure combattante de karaté de l’histoire dans la catégorie des kata féminins après être restée cinq années consécutives en tête du classement mondial.

En novembre 2018, elle a remporté le championnat du monde de kata féminin et a également été championne d’Europe à six reprises consécutives (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021).

En fait c’est le premier champion olympique de l’histoire du karaté dans sa modalité aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Alberto Ginés, médaille d’or en escalade sportive

Alberto Ginés est un jeune de 19 ans originaire de Cáceres qui a un long chemin à parcourir dans sa spécialité. L’escalade.

Il a remporté la médaille d’argent au test de difficulté du Championnat d’Europe d’escalade 2019. Et en 2021, il a atteint le médaille d’or aux JO de Tokyo 2020, dans l’épreuve combinée qui prend en compte les trois modalités olympiques d’escalade.

Damián Quintero, médaille d’argent en kata masculin

Damián Hugo Quintero Capdevila est né à Buenos Aires, le 4 juillet 1984. C’est un combattant de karaté et ingénieur aéronautique espagnol. À l’âge de 5 ans, il a déménagé en Espagne et a vécu de 5 à 18 ans à Torremolinos.

A obtenu le médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 dans la catégorie kata individuel. Comme on peut le voir, la catégorie masculine dans laquelle Sandra Sánchez a remporté l’or.

Pour le moment, ce sont tous les athlètes qui ont obtenu une médaille. Il reste encore plusieurs jours, on s’attend donc à ce que le tableau des médailles olympiques espagnoles augmente. Avec un couple d’Espagnols dans la finale du 1500m par exemple.

NOUS nous serons attentifs à toute l’actualité des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 afin de mettre à jour le tableau et l’actualité au plus vite avec leurs vidéos respectives.