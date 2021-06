Ce sont toutes les nouveautés et fonctionnalités de watchOS 8

in

06/08/2021 à 01:29 CEST

La WWDC 2021 a présenté la nouvelle version de regarderOS 8. Ce système d’exploitation (OS) vise à se concentrer sur les « wearables » de l’entreprise. C’est-à-dire ces pièces de technologie que nous pouvons “porter”, comme c’est le cas avec les montres Apple Watch. Chaque année, Apple présente le nouveau logiciel sur lequel il travaillera à partir de septembre en tant que versions finales à la WWDC.

Dans le cas de regarderOS 8 ont décidé de concentrer leur attention sur les volets sociaux et de santé. Ainsi, l’ancienne application « respirer » s’appelle désormais « méditer » et a évolué pour nous permettre de petits moments de méditation. La surveillance du sommeil suit désormais notre respiration pour nous fournir des données encore plus fiables.

Certaines fonctionnalités sont étendues pour améliorer la compatibilité avec iOS et iPadOS, ainsi que pour permettre de nouvelles fonctionnalités pour l’application Fitness +.

Dans tous les cas, regarderOS 8 sera disponible pour tester en septembre, date à laquelle il est supposé que la version finale de celui-ci sera publiée.