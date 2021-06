Ce sont toutes les nouvelles qui arrivent sur l’iPhone avec la mise à jour vers iOS 15 | La technologie

La date de la WWDC d’Apple était déjà fixée et nous avons assisté à la réunion avec ceux de la Silicon Valley pour découvrir toutes les nouvelles qu’ils ont préparées concernant leurs différents systèmes d’exploitation.

La WWDC d’Apple démarre, cette conférence pour les développeurs se concentre sur la présentation de toutes les nouveautés qu’ils ont préparées pour leurs différents systèmes d’exploitation. Ils ont commencé en beauté avec l’annonce d’iOS 15 pour l’iPhone et nous allons vous raconter les nouvelles qui accompagnent cette mise à jour.

Les rumeurs sur cette version ont rendu la surprise moins spectaculaire, mais il est intéressant de connaître les nouvelles qu’ils préparent depuis un an. De plus, cette nouvelle nous donne une petite idée de ce que l’on peut attendre des nouveaux iPhones qui seront présentés cette année.

Spatial Audio arrive sur FaceTime

Ils ont commencé à parler de FaceTime, ce service d’appel vidéo entre presque tous les appareils Apple a été renouvelé et, en plus, il introduit des fonctionnalités intéressantes. Ils se sont concentrés sur l’amélioration de l’application pour obtenir un plus grand naturel lors des appels vidéo.

Ce naturel vient à la fois du support de Spatial Audio et de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour éliminer le son ambiant. et que le son se concentre sur les voix des gens. Ils disent que cela peut vous faire ressentir presque la même chose que de parler à une personne dans la vraie vie.

Une autre nouvelle fonctionnalité à venir dans FaceTime est une disposition en grille pour les appels vidéo. Cette disposition est nouvelle pour FaceTime, mais pas pour des services comme Zoom, Microsoft Teams, etc. Ce qui est vraiment important, c’est que les utilisateurs Windows et Android peuvent désormais rejoindre les appels vidéo FaceTime.

Les notifications dans iOS 15 peuvent être regroupées

Les changements qui arrivent pour iOS 15 se concentrent également sur l’amélioration de la conception et de l’interaction des éléments quotidiens tels que les notifications. Apple a présenté un moyen de regrouper les notifications sur l’écran de verrouillage, le nom qu’ils lui ont donné est “Résumé des notifications” ou “Résumé des notifications” en espagnol.

Cette fonctionnalité vous permet de regrouper les notifications en fonction du type de notification, par exemple, les notifications de la section actualités seront regroupées en un seul groupe et une seule notification sera reçue. De plus, pour ne pas confondre le résumé avec les notifications d’une vie ; Apple a rendu le design différent : ils ont des images, les cases sont plus grandes et vous pouvez voir qu’il y a plus d’une notification.

Focus, désactiver les notifications sur iOS

Le résumé des notifications n’est pas la seule nouveauté qu’Apple avait préparée pour cette section. Avec iOS 15 vient Focus, cette fonctionnalité est complètement nouvelle et sert à désactiver les notifications en fonction de l’activité de l’utilisateur. Cela indique qu’il s’agit d’une fonctionnalité intelligente, puisque chaque utilisateur peut la configurer en fonction de ses besoins.

L’exemple le plus pratique est la possibilité de sélectionner les applications qui pourront envoyer des notifications en fonction du moment où se trouve l’utilisateur. Le pouvoir sera avec l’utilisateur, mais doit également se donner la peine de configurer les notifications et de créer les moments dans lesquels elles fonctionneront différemment.

Texte en direct

La nouvelle version d’iOS vous permettra de transformer du texte écrit sous forme physique (papier, mur et etc.) en texte en numérique. Ceci est réalisé grâce au fait qu’iOS 15 pourra détecter les orthographes dans les différents matériaux et pourra les transférer vers des documents tels que Word. Cette fonctionnalité est également couplée à la possibilité de faire des recherches rapides sur des textes qui sont dans le monde, comme par exemple une recette ou un menu de restaurant.

Wallet ajoute la prise en charge des documents d’identité

Le portefeuille numérique d’Apple prend désormais en charge les documents d’identité tels qu’un permis de conduire. Bien sûr, cela ne sera disponible qu’aux États-Unis au moins pour le moment. De plus, vous pouvez désormais également ouvrir les serrures intelligentes à l’aide de l’iPhone grâce au porte-clés domestique. Dans cet aspect, Apple s’est concentré sur la sécurité, bien qu’il s’agisse pour le moment d’éléments de niche tels que la question des serrures intelligentes qui ne sont pas aussi populaires que les serrures traditionnelles.

Sortie officielle d’iOS 15

Apple n’a pas donné de date précise à laquelle iOS 15 arrivera sur les iPhones compatibles. Pour le moment, nous n’avons eu qu’un premier aperçu de tout ce qu’ils ont préparé tout au long de cette année. Ce qui est attendu, c’est que cette nouvelle version du système d’exploitation arrivera au début du quatrième trimestre avec les nouveaux iPhones.