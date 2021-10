Ce sont toutes les nouvelles qui arriveront à Google Chrome avec sa nouvelle mise à jour | La technologie

La nouvelle version de Google Chrome est accompagnée d’une série de nouvelles intéressantes à la fois pour l’application Android et pour le bureau.

Le rythme des mises à jour de Google Chrome commence à avoir une vitesse vertigineuse. Google semble vouloir améliorer son application de navigation à tout prix et intégrer des fonctionnalités de premier ordre.

L’arrivée d’Android 12 et des nouveaux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro a conduit Google à lancer la version 95 de Google Chrome. Cette version stable est livrée avec des améliorations à la fois mobiles et informatiques.

Dans la section mobile, Google Chrome renouvelle son design et le fait avec Material You. Et, est-ce que Android 12 est déjà parmi nous et il le fait en améliorant le design que nous trouvons dans le système d’exploitation Google.

Désormais, Chrome aura des tons pastel, des coins arrondis et de nouvelles icônes dans certaines de ses sections principales. De plus, une refonte lors de l’utilisation des onglets dans Google Chrome.

Dans l’application Google Chrome pour ordinateur, on constate une amélioration en termes de sécurité. Lors des paiements, Google Chrome offrira, tant que l’ordinateur dispose d’un lecteur d’empreintes digitales, la possibilité d’utiliser l’empreinte digitale.

Cette empreinte sera utilisée pour confirmer les paiements ou tout type de transaction, augmentant ainsi la sécurité lors de l’exécution de ce type d’action sur la version informatique de Google Chrome.

La dernière fonctionnalité issue de la version 95 de Google Chrome est la possibilité de regrouper les différents onglets par couleur. Cette fonctionnalité était déjà disponible dans la version bêta d’août, mais elle atteint désormais tout le monde.

Les changements dans Google Chrome sont intéressants, même si nous devrons voir tout ce qu’ils préparent pour les nouvelles versions qui arriveront dans les semaines à venir. Pour le moment, tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre.