Ce sont toutes les séries que Netflix a annulées cette année

A cette occasion, nous citerons tous ceux séries au sein de la plate-forme Netflix qui ont été annulé Jusqu’ici cette 2021, car même si beaucoup d’entre eux ont eu un très bon accueil, il semble que cela ne suffise pas.

La vérité est que Netflix a une infinité de séries dans son catalogue et, c’est plus qu’évident, il ne peut pas continuer avec toutes et en même temps en sortir de plus en plus.

C’est pourquoi cela a fait monter en flèche leur nombre d’annulations ces dernières années, laissant souvent un mauvais goût dans la bouche de leurs fans.

De plus, il est parfois assez difficile de se tenir au courant de toutes les nouvelles qui apparaissent dans le monde de la télévision.

Pour cette raison, nous passerons en revue les séries que la célèbre plateforme Netflix a décidé d’annuler tout au long de cette 2021.

Dans de nombreux cas, les laissant sans fin, mais il y en a aussi d’autres qui ont encore leur saison d’adieu devant eux.

Alors sans plus attendre, mentionnons les annulations de 2021 :

1. Annulations de 2021

‘#blackAF’ après une saison

« Des liens » après deux saisons

« Castlevania » après quatre saisons

‘Country Comfort’ après une saison

“Dans les stands” après une saison

‘Grand Army’ après une saison

‘Hache’ après deux saisons

“Jupiter’s Legacy” après une saison

‘La marquesa’ après une saison

“La révolution” après une saison

‘L’irrégulier’ après une saison

‘Luis Miguel: The series’ après trois saisons (dernière saison en attente de sortie)

‘Merde’ après une saison

‘Monarch’ après deux saisons

« Papa, coupe-toi un peu ! » après une saison

“Spécial” après deux saisons

‘Monsieur. Iglesias après trois saisons

‘The Last Kingdom’ après cinq saisons (dernière saison en attente de sortie)

2. Achevé en 2021

“Atypique” après quatre saisons

“Carmen Sandiego” après quatre saisons

“La méthode Kominsky” après trois saisons