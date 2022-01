Ce soutien-gorge de sport à 17 $ a plus de 14 900 avis 5 étoiles sur Amazon

Si vous n’êtes pas encore sûr d’acheter ce soutien-gorge de sport, jetez un coup d’œil aux critiques élogieuses 5 étoiles d’Amazon.

Un acheteur d’Amazon a déclaré: « Putain de moly freaking! J’ai essayé plus de 50 soutiens-gorge et aucun d’entre eux n’offre ce genre de soutien. Je dois généralement porter des soutiens-gorge de sport à armatures et ils sont tellement inconfortables. Je cherchais le même type de soutien mais pas d’armature et celle-ci m’a totalement surpris ! J’en achèterai une dans toutes les couleurs ! «

Un autre a expliqué: « Je suis venu ici à la recherche d’une alternative aux soutiens-gorge de sport coûteux avec Fabletics. Celui-ci rivalise certainement avec le leur et coûte la moitié du prix. J’annule mon abonnement et j’en commande un tas. Ce soutien-gorge de sport était très confortable et a tenu mes filles en l’air et en sécurité pendant mon jogging. C’est un gros problème puisque je suis un bonnet D. «

Un client satisfait a déclaré : « Ce soutien-gorge est incroyable, je m’entraîne tous les jours et c’est un soutien-gorge de sport si mignon mais pratique. Quelques filles m’ont demandé si c’était Lululemon ou Gymshark. La qualité est excellente, matière super épaisse, et il tient vraiment tout d’une manière très flatteuse. Je vais acheter toutes les couleurs !!! «

« Je suis tellement heureuse de trouver enfin un soutien-gorge de sport aussi agréable et confortable que les soutiens-gorge de sport Lululemon pour 1/3 du prix. J’ai un soutien-gorge de sport Lululemon et j’ai pensé que j’allais devoir dépenser une fortune pour en avoir plus d’autres couleurs. Maintenant que j’ai trouvé ces soutiens-gorge de sport Running Girl, je n’aurai plus à le faire. Je pourrai désormais avoir des soutiens-gorge de sport similaires dans différentes couleurs car je ne dépenserai pas 3 fois plus que nécessaire pour eux, « , a commenté un acheteur d’Amazon.

Quelqu’un d’autre a déclaré : « C’est celui que je cherchais !

« Je fais une taille 34DDD environ 140 lb et trouver des soutiens-gorge qui correspondent à ma taille est un combat ! Ce soutien-gorge est tellement confortable et qui me soutient ! J’ai l’intention d’en acheter deux de plus », a expliqué un autre fan.

« Ce soutien-gorge est idéal pour les femmes minces avec de gros seins. J’ai 34DD et je mesure 140 livres et 5’8 pouces », a révélé un client.

Un client d’Amazon s’est exclamé : « Le soutien-gorge le plus confortable que j’aie jamais possédé. J’ai la fibromyalgie et la polyarthrite rhumatoïde. Je suis également un 36DD sur un cadre de 5 pieds 1 pouce. Porter un soutien-gorge ordinaire ou un soutien-gorge de sport était un cauchemar de douleur où il touché mes côtes et mes omoplates. Je ne cherchais pas un soutien élevé, juste quelque chose que je pourrais porter avec désinvolture, peut-être faire du yoga, qui serait confortable et minimisant. Et cela fait les deux. Je me suis même endormi dedans et j’ai dormi toute la nuit. Ma touche préférée sont les bretelles. Cela permet de porter à nouveau un débardeur sans se soucier de la projection des bretelles du méga soutien-gorge. «