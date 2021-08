Ce spectacle des années 70, devient plus sombre ⋆ 10z viral

Disons ceci pour Jimmy Carter : il lui a fallu plus de trois ans pour que sa présidence explose complètement. Fin 1979, nous avions une forte inflation, une crise énergétique, des otages américains en Iran et un rival géopolitique qui nous méprisait et pensait avoir le vent de l’histoire dans son dos.

Il n’a fallu que six mois à Joe Biden pour arriver à une destination comparable. Prenons pour le moment la catastrophe afghane. Si nous échappons à avoir des prisonniers américains en Afghanistan, ce ne sera que parce que nous nous sommes complètement mis sur écoute. Ce qui semble être en cours en ce moment. États-Unis aujourd’hui:

Rapports : l’ambassade des États-Unis à Kaboul ordonne à son personnel de détruire les documents sensibles alors que de nombreux diplomates se préparent à l’évacuation L’ambassade des États-Unis à Kaboul a ordonné à son personnel de détruire les documents sensibles ainsi que tout autre matériel pouvant être utilisé à des fins de propagande, selon CNN et d’autres médias. La missive intervient au milieu d’un assaut des talibans qui menaçait de renverser le gouvernement. Cela survient également un jour après que le Pentagone a annoncé qu’il envoyait 3 000 soldats américains en Afghanistan pour évacuer une partie du personnel de l’ambassade américaine de Kaboul, ne laissant qu’une « présence diplomatique de base » dans le pays.

Une « présence diplomatique de base » ? Cela ressemble plus à des « otages potentiels » pour moi. Incidemment, il y a ici un indice sur l’histoire plus large de l’incompétence américaine en Afghanistan au cours des 20 dernières années. Selon le Wall Street Journal, “environ 5 000 civils et militaires sont basés à l’ambassade et à l’aéroport international Hamid Karzai”. 5 000 ? Cinq mille?!? Bien que beaucoup soient sans aucun doute des Afghans et des civils d’autres pays (je me demande s’ils se verront tous offrir l’asile aux États-Unis ?), qu’accomplissent 5 000 personnes à l’ambassade américaine ? Seul le complexe militaro-diplomatique américain peut proposer des plans qui occupent 5 000 personnes avec peu d’effet durable.

Je ne blâme pas entièrement Biden pour l’effondrement choquant de l’Afghanistan. Je dis depuis longtemps, avec John, que le moment était venu pour nous de sortir. Si le pays ne peut pas se débrouiller seul pendant quelques semaines, qu’est-ce que cinq autres années – et 5 000 membres du personnel d’ambassade de plus – espèrent accomplir ? Pourquoi les États-Unis n’ont-ils jamais recruté de pays voisins dans la région pour intensifier et aider à stabiliser l’endroit ? (Peut-être parce qu’ils soutiennent les talibans ? Ils doivent trouver des fonds et des armes quelque part, à part les véhicules et les armes américains mis au rebut, bien sûr). Surtout, il y a eu un échec complet de notre bureaucratie militaire à proposer une stratégie sérieuse pour vaincre les talibans, et/ou notre classe politique, dans les administrations des deux partis, n’était pas disposée à affronter le coût réel de le faire. Au moins, le Pentagone obtient enfin « la diversité et l’inclusion ».

Cela aiderait si l’administration Biden ne faisait pas tout son possible pour paraître stupide. Demander aux talibans de s’engager dans la diplomatie, alors que leur caractère et leurs intentions sont parfaitement clairs, est le genre de bêlements pathétiques que vous attendez de John Kerry. Mais Jen Psaki remporte le prix avec sa déclaration d’hier : « Les talibans doivent également évaluer ce qu’ils veulent que leur rôle soit dans la communauté internationale ».

La puissance aérienne est toujours une option, et nous effectuons apparemment des frappes aériennes, qui semblent avoir autant d’effet que nos frappes aériennes sur le Nord-Vietnam il y a 50 ans. Si Biden et le Pentagone décidaient de déployer du napalm sur les combattants talibans (plus efficace sur les plaines afghanes que dans la jungle de l’Asie du Sud-Est je suppose), je les prendrais plus au sérieux.