Ce spectaculaire moniteur QLED ultra-panoramique incurvé de Samsung s’abaisse à un prix minimum, avec près de 200 euros de remise | La technologie

La technologie est encore plus agréable si vous obtenez une bonne affaire. Ce moniteur QLED incurvé est le meilleur qui soit, et maintenant il est à un prix minimum. A pour lui!

Samsung est la marque leader dans moniteurs incurvés ultra-larges, et le prouve avec ce modèle spectaculaire lancé en 2021 avec 34 pouces et panneau QLED, la réponse de la société coréenne à OLED.

Prenez le choc Moniteur ultra-large incurvé de 34 pouces Samsung C34J791 avec une remise de 190 euros. Il descend à son prix minimum, 559 euros. Comme un moniteur à écran plat ! Vendu et expédié gratuitement par Amazon en une journée.

Il s’agit de un moniteur incurvé de 34 pouces avec résolution 3 440 x 1 440 pixels et rapport ultra-large 21 : 9. Les Panneau à points quantiques C’est ce qui se rapproche le plus de l’OLED, avec des couleurs étendues et un contraste amélioré, pour une qualité d’image optimale.

Moniteur incurvé ultra-large Samsung C34J791 pour seulement 559 euros

Les avantages d’un moniteur incurvé ultra-large sont que c’est plus immersif, moins de fatigue oculaire, et vous pouvez ouvrir plus de fenêtres en même temps, pour améliorer la productivité. La courbure est de 1500R.

Peut également être utilisé comme moniteur de jeucar il a un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 100 MHz, avec un temps de réponse de seulement 4 millisecondes.

Prend en charge la technologie à taux variable AMD FreeSync, pour synchroniser l’image avec la vitesse des jeux.

Cela a aussi deux ports Thunderbolt 3 ultra-rapides, il est donc compatible avec les ordinateurs Mac.Il dispose également de deux ports USB 2.0, d’une sortie casque, d’un HDMI et d’un DisplayPort.

Il a deux haut-parleurs stéréo 7W, qu’étant si éloignés aux extrémités de l’écran ultra-large, ils améliorent la spatialité du son.

