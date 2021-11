Ce spectaculaire ordinateur portable Asus avec écran OLED, Core i7 et 12 Go de RAM coûte désormais moins de 800 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’Asus VivoBook 15 OLED est un ordinateur portable impressionnant avec un écran OLED, qui garantit une qualité d’image incroyable et est désormais à son prix le plus bas.

Il existe peu d’ordinateurs portables dotés d’écrans OLED et l’un d’entre eux, ce modèle Asus, est désormais disponible à la vente pour seulement 799 euros chez MediaMarkt. C’est une rareté, non seulement parce que le portable possède un écran de ce type, mais aussi parce que son prix est passé de 999 euros.

Obtenir des ordinateurs portables avec un écran OLED est rare, mais bénéficier d’une remise aussi importante que cela en fait une aubaine unique. disponible chez MediaMarkt avec livraison gratuite.

Ordinateur portable ultraléger avec processeur Intel Core i7 et écran Full HD de 15,6 pouces et panneau OLED, offrant la meilleure qualité de couleurs, de noirs et de luminosité.

L’écran est le grand spectacle de cet ordinateur portable. Ont une taille de 15,6 pouces et une résolution Full HD, comme les autres modèles VivoBook avec écran LCD. Pire, la différence est dans le niveau de luminosité qui atteint 600 nits, contre 250 de l’écran LCD.

Vous remarquerez également une différence bestiale dans la qualité des images, avec des noirs très profonds et des couleurs plus vives. Parfait pour jouer Contenu HDR.

Mais ce VivoBook 15 OLED n’est pas loin dans d’autres fonctionnalités. Ce n’est pas pour rien qu’il utilise l’un des derniers processeurs Intel, un Intel Core i7-1165G7, avec 12 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Comme c’est souvent le cas avec les ordinateurs portables Asus, vous pourrez accéder à des composants tels que la RAM et le SSD pour mettre à niveau en cas de besoin dans quelques années.

Cet ordinateur portable, qui pèse à peine 1,80 kgIl dispose également d’une batterie de 42 Whrs, d’un port USB 3.2 type A, d’un USB-C 3.2, de 2 ports USB 2.0, d’une connexion HDMI 1.4, d’une sortie casque et d’un lecteur de carte microSD.

Il possède même des détails très intéressants comme un lecteur d’empreintes digitales sur le trackpad, de grande qualité et de grande taille ou encore un clavier rétro-éclairé.

Il s’agit d’un ordinateur portable avec Windows 10 installé, mais il peut être mis à niveau vers Windows 11 sans aucun problème. Parfait pour ceux qui recherchent un équipement léger, mais en même temps avec le meilleur des meilleurs et rapide à travailler et pouvant être mis à jour dans le futur.

