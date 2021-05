Ce SSD à moins de 30 € ressuscitera votre ancien ordinateur portable et fera voler Windows 10 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les SSD continuent de baisser petit à petit. À l’heure actuelle, par exemple, il existe un modèle de seulement 240 Go qui coûte beaucoup moins cher que d’habitude et qui est l’un des meilleurs vendeurs sur Amazon.

Au fil des ans, les ordinateurs portables perdent de leur fluidité, et c’est que les applications ont de plus en plus besoin de plus de ressources pour fonctionner, ce qui se produit également sur les téléphones mobiles et qui, au moins en partie, est lié au stockage. Si vous utilisez encore un ancien disque dur, vous souffrirez oui ou oui de la lenteur de Windows 10 dans une plus grande mesure.

Cela a une solution: changer ledit disque dur classique pour un SSD, une unité beaucoup plus rapide, bien que toujours avec un prix un peu plus élevé. Heureusement, en ce moment, il y a quelques disques SSD bon marché en vente sur Amazon, comme le 240 Go Kingston A400 qu’Amazon ne vend que 29,50 euros.

Le Kingston SSD A400 est l’une des meilleures options pour accélérer un PC grâce à sa vitesse de lecture-écriture et, surtout, à son prix très raisonnable.

Ce disque SSD est l’un de nos meilleurs vendeurs, avec plus de 13000 avis sur Amazon, avec une note moyenne de 4,5 étoiles. Cela nous permet d’avoir une idée de ce qu’il a à offrir, ce qui est beaucoup.

Les frais de port, supérieurs à 29 euros, même si ce n’est que pour un peu, sont totalement gratuits partout en Espagne, que vous ayez ou non Amazon Prime. Si vous êtes pressé, en vous inscrivant au mois d’essai gratuit, vous pouvez recevoir votre commande en seulement 24 heures ouvrables.

Vitesse jusqu’à 500 Mo par seconde

En étant plus rapide, Les SSD permettent la vitesse de lecture des fichiers, y compris ceux des applications et du système d’exploitation, est beaucoup plus élevée. Cela se remarque assez dans la fluidité et les performances du PC, qui est soudainement «rajeuni» par rapport à ce que les disques durs traditionnels ont à offrir.

Il est difficile de choisir un SSD, et il existe de nombreuses options disponibles: ceux comme ce type ont une taille de 2,5 “et ont un connecteur SATA, ainsi que le NVMe M.2, qui bien qu’ils soient encore plus rapides, sont également plus rapides. cher.

Cette offre sur le Kingston A400, oui, le met à la disposition de tous ces utilisateurs qui ne veulent pas trop investir et qui n’ont pas non plus besoin de trop d’espace de stockage. Ils font 240 Go, une capacité que selon quels cas ils peuvent en savoir peu.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont des modèles bon marché avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

L’installation est assez simple, car il suffit de dévisser le disque dur et d’insérer le disque dur à sa place, bien que cela puisse évidemment signifier une perte d’informations et de fichiers. Il est recommandé de faire une sauvegarde préalable de tout ce que vous souhaitez conserver.

Une autre chose à garder à l’esprit est qu’une fois que vous remplacez un lecteur par un autre, vous devrez installer Windows 10 à partir de zéro sur le SSD, bien que vous puissiez le faire en quelques minutes.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.