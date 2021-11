Ce SSD Crucial BX500 480 Go est un best-seller sur Amazon : il ne coûte que 46 € et rendra votre PC plus rapide | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

C’est l’un des disques SSD les plus vendus et les plus populaires sur Amazon. Crucial BC500 est disponible en différentes capacités et améliorera votre ancien ordinateur.

Il est probable que dans votre maison ou votre bureau, il y ait un vieil ordinateur qui est toujours en cours d’utilisation, ou peut-être qu’il n’est pas utilisé simplement parce qu’il est trop lent. Au lieu de jeter cet ordinateur, si vous voulez le recycler, vous pouvez l’améliorer avec un investissement minimal.

Les SSD améliorent considérablement n’importe quel PC avec un disque dur, que ce soit sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable et en ce moment, vous pouvez obtenir l’un de ces SSD pour très peu.

Le populaire disque Crucial BX500 d’une capacité de 480 Go il est actuellement en vente pour seulement 46,91 euros.

Ce SSD de 480 Go est parfait pour tout type de PC et même pour les consoles. Il dispose de la technologie 3D NAND.

Et quand on dit que c’est l’un des disques SSD les plus populaires, on ne manque pas. Sur Amazon, il est sur le point d’atteindre 41 000 avis positifs Et il fait presque toujours partie des produits informatiques les plus vendus.

Pourquoi est-il si populaire sur Amazon ? Parmi les raisons, nous trouvons que c’est un disque SSD rapide. Surtout si nous le comparons aux disques durs que votre ordinateur peut utiliser.

Atteint une vitesse de transfert allant jusqu’à 540 Mo / s et a une taille de 2,5 « . Par conséquent, il est compatible avec les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau.

Crucial est une marque très reconnue dans le monde des souvenirs avec une longue histoire derrière elle. A cela, il faut ajouter que nous parlons de un SSD très bon marché.

Dans ce guide, nous vous montrons les types de SSD, les formats et la compatibilité que vous devez prendre en compte pour augmenter la capacité de vos appareils.

Et c’est que pour moins de 50 euros c’est l’un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour que ce vieil ordinateur aille maintenant beaucoup plus vite.

Ce n’est pas la seule unité disponible que vous pouvez trouver sur Amazon. Vous pouvez également acheter celui de 240 Go pour 30,58 euros.

Vous pouvez également opter pour des capacités supérieures, comme 1 To pour seulement 88,90 euros ou 2 To pour 166,90 euros.

