Ce SSD de 2 To mettra votre PC à plein régime et vous fera oublier vos problèmes de stockage pendant un bon moment | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous en avez assez de jongler pour ne pas épuiser la capacité de votre SSD, il est peut-être temps de sauter le pas. Il existe un SSD de pas moins de 2 To qui vous permettra également de le faire à pleine vitesse.

Il est fréquent que les joueurs qui ont une capacité SSD inférieure à 1 To finissent par passer un mauvais moment, tout simplement parce qu’il existe déjà des jeux qui occupent jusqu’à 200 Go, une course ascendante qui ne cesse de grimper.

C’est pourquoi à long terme, il est rentable d’investir dans une unité de plus grande capacité si vous la trouvez en vente, car vous pourrez ainsi installer de plus en plus de jeux sans avoir à vous soucier du stockage. À l’heure actuelle, il existe l’une de ces opportunités, et pas dans n’importe quel SSD, mais dans un assez rapide, le Corsair MP400 de 2 To. qu’Amazon a abaissé à 228 euros.

Ce disque SSD de type NVMe est idéal pour travailler avec des applications et des jeux exigeants en raison de sa vitesse et des normes qu’il intègre.

C’est un gros investissement, oui, mais pas autant qu’il y a quelques mois, quand le même modèle était à 275 euros, donc les économies relatives sont assez importantes. De plus, la plupart des modèles similaires en capacité et en vitesse se rapprochent des 300 à 200 euros.

Si vous pariez dessus, surtout si vous venez d’une unité avec plusieurs années, vous le remarquerez oui ou oui, et c’est que mettra votre PC à une vitesse de lecture séquentielle de 3000 Mo par seconde, ce qui n’est pas mal du tout pour faire tourner des jeux et des applications. Ils se chargeront en quelques secondes sans délai supplémentaire.

Il s’agit d’un modèle NVMe PCIe Gen 3 x4, c’est-à-dire le meilleur qui puisse être acheté dès maintenant et avec un voyage à venir pour durer de nombreuses années, un investissement fiable. De plus, c’est l’un des SSD qui servent à étendre le stockage de la PS5.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Bien entendu, comme toujours lorsque vous changez l’unité de stockage principale – au cas où vous allez l’utiliser en tant que telle – vous devrez cloner le système d’exploitation ou le réinstaller afin de ne pas perdre toutes les données. Si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez voir ici un tutoriel pour installer Windows 10 à partir de zéro.

Comme toujours ou presque toujours sur Amazon, il n’y a pas de frais de livraison. Il vous ramènera à la maison sans avoir à payer de frais de port, que vous soyez un utilisateur Amazon Prime ou non, bien que si vous êtes vraiment pressé, il vaut mieux que vous profitiez de l’occasion pour vous inscrire au mois d’essai gratuit avant de finaliser la commande. De cette façon, vous recevrez votre achat en seulement 24 à 48 heures.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.