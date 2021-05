Ce SSD est moins cher qu’un nouvel ordinateur et donnera à votre ancien ordinateur portable des années de vie | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Installer un SSD dans un ordinateur est un bon moyen d’améliorer ses performances, notamment sur les PC qui utilisent un ancien disque dur, au format bien plus lent que les SSD.

Au fil des ans, il est inévitable que les ordinateurs détériorent leurs performances, ce qui est principalement dû au fait que les programmes et les applications nécessitent de plus en plus de vitesse et de puissance. Ils progressent et ont besoin de plus de ressources, quelque chose de logique mais toujours frustrant car cela implique de changer d’ordinateur de temps en temps.

Cependant, Si votre PC utilise un disque dur, il existe un raccourci qui vous permettra de le faire fonctionner plus rapidement sans avoir à en acheter un nouveau.: obtenez un SSD, un disque SSD, quelque chose de beaucoup moins cher. Il existe de nombreux modèles à vendre, bien qu’en ce qui concerne le rapport qualité-prix, il convient de souligner le modèle Asenno avec 500 Go de capacité qu’Amazon vend pour seulement 40 euros.

C’est un SSD étonnamment bon marché, en vente, et avec de bonnes critiques dans ce magasin. Il y a plus de 2 600 évaluations, ce qui donne certaines garanties en termes de fonctionnement au moment de vérité, avec la promesse de dépasser les 400 Mo par seconde de vitesse de lecture et d’écriture.

Disque SSD de 500 Go avec interface SATA III compatible avec n’importe quel PC, ordinateur portable, console de jeux ou à utiliser avec un boîtier USB 3.0 pour stocker des fichiers, des vidéos, des films, des séries, des jeux ou des jeux.

La connexion se fait via l’interface SATA III, elle est donc compatible avec la grande majorité des ordinateurs en tout genre, ainsi que les consoles.

La livraison est totalement gratuite, comme cela arrive généralement dans les commandes à Amazon Espagne qui dépassent 29 euros, surtout si celles-ci sont gérées directement par le magasin, comme dans ce cas.

Facile à installer et performances immédiates

Si vous n’avez jamais utilisé de SSD auparavant, sachez que son secret s’explique facilement : avoir une vitesse de lecture et d’écriture plus élevée, fait fonctionner le PC de manière beaucoup plus rapide et plus fluide tous ses processus, des applications et programmes de toutes sortes à l’ouverture de fichiers assez lourds.

Tout s’améliore, d’où que pratiquement tous les nouveaux ordinateurs sont livrés avec au moins un disque SSD, la taille 2,5″ et la connexion SATA étant les moins chères de toutes.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont des modèles bon marché avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Il est facile à installer, puisqu’il suffit de retirer le disque dur et d’insérer le SSD dans sa même baie, ce qui se fait en quelques minutes.

Bien sûr, une fois cela fait, vous devrez installer Windows 10 à partir de zéro. Ce n’est pas compliqué mais il est fortement recommandé de faire une sauvegarde de vos fichiers les plus importants au préalable.

S’il est vrai qu’il existe de nombreux modèles d’ordinateurs portables bon marché à vendre, la pénurie de processeurs et de semi-conducteurs de toutes sortes entraîne une augmentation constante des prix. Peut-être préférez-vous simplement mettre à niveau votre PC pour en acheter un nouveau, une sage décision.

